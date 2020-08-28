Стало известно расписание матчей белорусских волейболистов на групповом этапе юниорского ЧЕ-2020

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей белорусских волейболистов на групповой стадии юниорского чемпионата Европы 2020 года, который пройдет 5-13 сентября в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы сыграют в группе II, которая будет базироваться в Лечче. 5 сентября в стартовом матче они встретятся с российскими сверстниками. На следующий день белорусских ребят ждет поединок с французами. Игра с волейболистами из Германии назначена на 7 сентября. Затем, 9 сентября, подопечные Алексея Ковалева померяются силами с дружиной из Польши. В заключительной встрече группового этапа белорусская юниорская сборная сыграет с соперниками из Чехии.

В группе I выступят волейболисты Италии, Турции, Бельгии, Болгарии, Словакии и Финляндии. Матчи этих дружин будут проходить в Марсиковетере.

В полуфиналы юниорского континентального форума выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие 3-4-е позиции на первом этапе, разыграют в утешительном турнире 5-8-е места.

Действующими чемпионами Европы среди сборных возрастной категории U-18 являются немцы, выигравшие титул в 2018 году. Команды Чехии и Италии тогда завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.-0-