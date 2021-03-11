Стало известно расписание второго раунда плей-офф КХЛ

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 17 марта. Такая информация содержится на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Согласно расписанию четвертьфинальных серий, 17, 19, 23 и 25 марта пройдут матчи противостояния московского ЦСКА и "Локомотива" из Ярославля, главным тренером которого является белорусский специалист Андрей Скабелка.

В эти же дни будут выявлять победителя в противоборстве казанского "Ак Барса" и команды, которая возьмет верх в серии между казахстанским "Барысом" и магнитогорским "Металлургом". При необходимости дополнительные матчи серий пройдут 25, 27 и 29 марта.

Матчи петербургского СКА, который остановил турнирное продвижение минского "Динамо" (счет в серии 4:1 в пользу питерцев), против их московских одноклубников во главе с экс-наставником сборной Беларуси Владимиром Крикуновым и поединки омского "Авангарда", который ждет своего соперника по итогам серии "Салавата Юлаева" из Уфы и челябинского "Трактора", запланированы на 18, 20, 22 и 24 марта, а при необходимости пройдут 26, 28 и 30 марта.-0-