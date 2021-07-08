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08 июля 2021, 16:09

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое, место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.-0-

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