18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник Станислав Драгун открыл счет в матче Лиги наций Сан-Марино - Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч шестого тура проходит в Серравале. Станислав Драгун воспользовался пасом Антона Сароки и на 8 минуте поразил ворота соперников из пределов штрафной площади.
В случае победы над Сан-Марино подопечные Игоря Криушенко займут первое место в группе 2 и выйдут в плей-офф Лиги наций.-0-
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