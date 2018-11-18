18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник Станислав Драгун открыл счет в матче Лиги наций Сан-Марино - Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч шестого тура проходит в Серравале. Станислав Драгун воспользовался пасом Антона Сароки и на 8 минуте поразил ворота соперников из пределов штрафной площади.

В случае победы над Сан-Марино подопечные Игоря Криушенко займут первое место в группе 2 и выйдут в плей-офф Лиги наций.-0-