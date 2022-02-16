Станислав Гладченко: доволен своими прыжками сегодня

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Фристайлист Станислав Гладченко прокомментировал свое выступление на олимпийском турнире по лыжной акробатике, где занял 11-е место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Нет предела совершенству. В целом своими прыжками сегодня я доволен, поставленные предварительно задачи выполнил. По поводу баллов мне сложно комментировать. Наверное, если такие оценки, значит, можно было выступить лучше. Конечно, разберу все прыжки на планшете в видеоповторе, может, действительно где-то ошибся. Соперники на Играх очень сильные, иначе на главном старте и быть не могло", - отметил Станислав Гладченко.-0-

Фото Андрея Покумейко