Станислав Гладченко занял 5-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Финляндии

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко занял пятое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка белоруса - 125,22 балла. Что касается остальных белорусских спортсменов, то Дмитрий Мазуркевич 20-й (110,63 балла), Павел Дик 21-й (109,29), Максим Густик 27-й (94,69), Макар Митрофанов 39-й (75,22).
Тройку сильнейших составили россиянин Максим Буров (133,03 балла), а также швейцарцы Ной Рот (128,51) и Пирмин Вернер (128,50).-0-