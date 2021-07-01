Станислав Саликов назначен главным тренером женской сборной Беларуси по волейболу

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер "Минчанки" Станислав Саликов возглавил женскую волейбольную сборную Беларуси. Такая информация содержится в официальном аккаунте ВК "Минск" в социальной сети "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что помощниками нового наставника станут титулованный советский и российский волейболист, тренер Константин Ушаков и старший тренер "Минчанки" Сергей Кузнецов.

В 2013-2014 годах Константин Ушаков входил в тренерский штаб женской сборной России, возглавляемой Юрием Маричевым. С февраля 2017 года ассистировал в женской сборной Владимиру Кузюткину, а в сентябре того же года, за несколько дней до старта чемпионата Европы, был назначен главным тренером национальной команды. После того, как россиянки в четвертьфинале континентального форума потерпели поражение от сборной Турции и выбыли из числа участников турнира, Константин Ушаков и Владимир Кузюткин были отправлены в отставку.

Станислав Саликов после завершения спортивной карьеры входил в тренерский штаб женской сборной Беларуси, затем работал в тренерском штабе краснодарского "Динамо" под руководством Константина Ушакова. Был задействован в структуре клуба "Уралочка-НТМК", трудился ассистентом именитого наставника Николая Карполя. В июле 2020 года возглавил "Минчанку", выступающую в российской суперлиге. Под его руководством белорусская команда заняла рекордное пятое место в данном турнире.

С сегодняшнего дня женская национальная команда Беларуси во главе с новым тренерским штабом начинает подготовку к финальному этапу чемпионата Европы - 2021. Сборы стартовали в Мяделе.-0-