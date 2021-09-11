Станислава Позднякова переизбрали на пост президента Европейской конфедерации фехтования

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования (EFC), сообщает ТАСС.

Выборы состоялись на ежегодном конгрессе конфедерации в Сочи. Станислав Поздняков возглавляет EFC с 2016 года. Выборы руководства организации проходят один раз в четыре года и должны были состояться в сентябре 2020 года, но в связи с пандемией выборное заседание конгресса перенесли на год. До этого времени Поздняков оставался руководителем EFC.-0-