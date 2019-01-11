Старейший футболист мира подписал очередной контракт

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейший профессиональный футболист в мире Кадзуеси Миура подписал новый однолетний контракт в возрасте 51 года. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Нападающий Кадзуеси Миура, которому в феврале исполнится 52 года, продлил контракт с японским клубом второго дивизиона "Иокогама", он играет здесь с 2005 года.

Профессиональная карьера футболиста началась в 1986 году. С 1990 по 2000 год Кадзуеси Миура провел за национальную сборную Японии 89 матчей, в которых забил 55 голов. Благодаря этому результату занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной после Кунисигэ Камамото, на счету которого 75 результативных ударов.

В интервью японскому информационному агентству Kyodo Кадзуеси Миура заявил, что по-прежнему хочет развиваться как игрок, даже спустя 33 года после того, как стал профессионалом.-0-