Старший тренер "Минчанки": Удалось выбить "Одинцово" из приема и это помогло организовать защиту

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удачные действия волейболисток белорусского клуба на подаче явились одним из важнейших слагаемых успеха "Минчанки" во встрече с "Заречьем-Одинцово" в российской суперлиге отметил в беседе с журналистами старший тренер команды Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ВК "Минск" в структуру которого входит "Минчанка".

"Виктор Гончаров вынужден был лечь на медицинское обследование, и мне в срочном порядке пришлось взять на себя его обязанности. Но мы надеемся, что ничего серьезного не выявят, и он вернется к нам в следующих играх. В сегодняшнем матче мне практически не к чему придраться - девочки выполнили практически все", - сказал Сергей Кунецов.

Говоря об игре соперниц наставник "Минчанки" выделил Оксану Якушину, которая по словам специалиста демонстрировала непонятный для его подопечных волейбол, из-за чего те не смогли приноровиться к ее манере игры.

"Дал девочкам карт-бланш на подаче, и все полетело. В целом нам удалось выбить "Одинцово" из приема и это помогло организовать защитные действия", - добавил тренер "Минчанки". -0-