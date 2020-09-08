Старт хоккейной Лиги чемпионов перенесен

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с текущей неопределенностью, вызванной COVID-19 и ограничениями на поездки между европейскими странами, совет директоров Лиги чемпионов решил отложить начало сезона 2020/21 до 17 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

"К сожалению, общеевропейская ситуация в последнее время не развивалась таким образом, чтобы у нас появилась уверенность, необходимая для утверждения даты начала турнира в октябре. Ограничения на поездки между некоторыми из наших стран-участниц в настоящее время препятствуют проведению отдельных матчей", - цитирует информацию на сайте ФХРБ президент Лиги чемпионов Петер Цанер.

Ранее предполагалось, что турнир начнется 6 октября. Это решение не повлияет на формат соревнования, так как в Лиге чемпионов по-прежнему будут проводиться только раунды на выбывание, которые начнутся с 1/16 финала.

Однако первые два раунда будут сокращены: оба матча серии будут сыграны подряд в одном и том же городе, где базируется команда с более высоким номером посева. Это означает, что минская "Юность" сыграет оба матча с "Оцеларжи" в Тршинеце, а гродненский "Неман" проведет два поединка с "Фрелундой" в Швеции.

К классическому формату "дома - на выезде" в Лиге чемпионов планируют вернуться с четвертьфинальной стадии.

Согласно новому варианту календаря, первый раунд пройдет 16-17 ноября, финал же по-прежнему запланирован на 9 февраля.-0-