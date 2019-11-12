Старт в Минске станет для белорусских боксеров ключевым перед отбором на Игры - исполнительный директор БФБ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования памяти Виктора Ливенцева станут ключевыми для белорусских боксеров перед турнирами олимпийской квалификации. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал журналистам исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Отбор спортсменов, которые будут боксировать на квалификационных стартах к Играм-2020, во многих странах уже завершен. Нам же сформировать группу претендентов, которых мы будем готовить к олимпийской квалификации, еще предстоит", - сказал Денис Сабалевский. Он отметил, что есть категории, где этот вопрос решен. Например, в весе 63 кг Беларусь представит Дмитрий Асанов, Владислав Смягликов выступит в 91 кг, Виталий Бондаренко - в 75 кг. По словам Дениса Сабалевского, насчет других кандидатур нужно будет принять решение и турнир памяти Виктора Ливенцева в этом поможет. На соревнованиях, которые стартовали сегодня и завершатся 16 ноября, выступают участники из Англии, Армении, Беларуси, Ганы, Греции, Израиля, Индии, Испании, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Таиланда, Украины, Франции и Шотландии. Организаторы состязаний - Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация бокса. Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, в 2009 году их было решено назвать в память об известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 год был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов: "Стайки", "Раубичи", минский водноспортивный комплекс (ныне СОК "Олимпийский"), конноспортивная база в Ратомке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!