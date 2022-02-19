Старт женского лыжного марафона на Олимпиаде перенесен

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация лыжных видов спорта перенесла начало лыжного женского масс-старта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба FIS.
Гонка состоится в последний день Игр 20 февраля, новое время старта - 6 часов утра по минскому времени. Решение о переносе связано с сильным ветром и неблагоприятным прогнозом погоды на завтра. Протяженность дистанции (30 км) и трасса останутся неизменными.-0-