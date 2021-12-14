Стартовал финал кубка Беларуси по пулевой стрельбе

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала С.К.Тимошенко состоялось открытие финала кубка Республики Беларусь по пулевой стрельбе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны Андрей Жук, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, представители Белорусской федерации стрелкового спорта, Спортивного комитета Вооруженных Сил и другие почетные гости.

В напутственном слове Андрей Жук отметил, что в Вооруженных Силах стрелковый спорт, сама стрельба является, по сути, одной из составных частей боевой подготовки, и для военнослужащих обеспечивать проведение данного мероприятия - гордость и честь. Замминистра пожелал всем участникам успехов, ярких побед и бескомпромиссной борьбы.

Финал кубка Республики Беларусь по стрельбе пулевой будет проходить в течение текущей недели. В соревнованиях примут участие спортсмены, показавшие лучшие результаты на протяжении сезона. Комплекты наград будут разыграны в нескольких упражнениях.-0-