Стартовал шестой сезон фестиваля "Папа, мама, я - футбольная семья"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал шестой сезон семейного фестиваля "Папа, мама, я - футбольная семья", организатором которого выступает ассоциация "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

С мая по август пройдут региональные этапы: в Гродненской и Минской областях их будет по семь в разных районах, в Гомельской - шесть, в Брестской, Витебской и Могилевской - по пять. Количество команд в каждой из групп и формат проведения соревнований организаторы определят по окончании заявочной кампании. Победители отборочных состязаний получат право выступить в республиканском финале, который традиционно принимает главная спортивная арена страны - минский стадион "Динамо". В прошлом году региональные турниры прошли в 25 населенных пунктах, в которых приняли участие более 1 тыс. белорусских семей.

Семейный фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья" проходит с 2016 года. За это время в проекте приняло участие более 5 тыс. семей из всей республики. В 2018 году этот проект АБФФ выиграл одну из престижнейших наград в европейском массовом футболе UEFA GROW в номинации "Участие".-0-