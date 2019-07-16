Стартовала продажа билетов на ЧМ по летнему биатлону в "Раубичах"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость билетов на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет с 23 по 25 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи", составит от Br7 до Br50, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Билеты поступили в продажу с 16 июля и доступны в кассах и на сайте официального оператора Ticketpro.by.

Сборная Беларуси будет представлена сильнейшим составом. В предстоящем старте планируют принять участие многие именитые стреляющие лыжники.

Решение о проведении мирового форума принято на заседании исполкома Международного союза биатлонистов в декабре 2016 года.

Ранее "Раубичи" провели три чемпионата мира по классическому биатлону (1974, 1982, 1990), а в 1999 году спорткомплекс уже принимал мировое первенство по летнему биатлону.-0-