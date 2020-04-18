Стартовые матчи пройдут во 2-й лиге футбольного чемпионата Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за клубами высшей и первой лиги футбольного чемпионата Беларуси сегодня старт примут команды второй лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе 22 участника этих соревнований разбиты на две группы. В группе А сегодня встретятся: "Динамо-1960" (Брест) - "Мелиоратор" (Житковичи), "Ивацевичи" - "Островец", "Кронон" (Столбцы) - "Першы рэгiён" (Малорита), БГУ (Минск) - "ДЮСШ-3-Стэнлес" (Пинск), "Чайка" (Зельва) - "Молодечно-2018". "Барановичи" в первом туре не играют.

Расклад матчей первого тура в группе В: "Осиповичи" - "Энергетик-БГАТУ" (Минск), "СМИавтотранс" (Смолевичи) - "Шахтер" (Петриков), "Полоцк-2019" - "Бумпром" (Гомель), "Виктория" (Марьина Горка) - "Днепр" (Рогачев), "Горки" - "Жлобин". Могилевский "Днепр" в первом туре не играет.

После группового этапа по три лучших клуба из каждой группы выйдут в финальный раунд, по итогам которого две команды поднимутся рангом выше, а дружина, занявшая третье место, проведет стыковые матчи с 14-м клубом первой лиги. Турнир в третьем дивизионе завершится в середине ноября.

Накануне начались состязания в первой лиге национального первенства. В первом матче футболисты гомельского "Локомотива" разгромили на своем поле светлогорский "Химик" со счетом 5:0.

"Локомотив" разгромил "Химик" на старте футбольного чемпионата Беларуси в 1-й лиге Играя на своем поле со светлогорским "Химиком", гомельчане уже в первом тайме трижды поразили ворота гостей, причем хет-трик оформил Денис Козловский. После перерыва Павел Кленье и Илья Шабанов довели дело до разгрома - 5:0.

Сегодня состоятся остальные поединки стартового тура: "Гомель" - "Нафтан" (Новополоцк), "Крумкачы" (Минск) - "Гранит" (Микашевичи), "Арсенал" (Дзержинск) - "Ошмяны", "Речицадрев" - "Сморгонь", "Волна" (Пинск) - "Слоним-2017", "Орша" - "Лида".

По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях, который должен финишировать 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лигу, а третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14-м месте в элитном дивизионе.-0-