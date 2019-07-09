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Стартовые встречи квалификации футбольной ЛЧ пройдут в восьми странах

Спорт 09.07.2019 | 08:19

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на восьми футбольных аренах Старого Света пройдут стартовые поединки первого квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты казахстанской "Астаны" с белорусским полузащитником Иваном Маевским в составе примут в Нур-Султане румынский "Клуж". Армянский "Арарат" в Ереване сыграет со шведским АИКом из Стокгольма, эстонский "Нымме Калью" в Таллине встретится с македонским клубом "Шкендия", литовская "Судува" в Мариямполе будет соперничать с сербской "Црвеной Звездой" из Белграда.

Чемпион Боснии и Герцеговины "Сараево" у себя дома встретится с шотландским "Селтиком" из Глазго, в Люксембурге местный "Дюделанж" примет мальтийскую "Валетту", в Освестри валлийский ТНС будет играть с косовским "Фироникели", финский ХИК в Хельсинки сыграет с фарерским "Торсхавном".

Чемпионы Беларуси футболисты БАТЭ свой первой матч квалификации ЛЧ против польского "Пяста" проведут 10 июля на поле "Борисов-Арены". Ответная встреча состоится 17 июля в польском Гливнице. Победитель этого противостояния во 2-м раунде встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия).

В групповой этап главного континентального турнира попадут 6 клубов, которые успешно преодолеют квалификационные барьеры. Без отбора путевки в групповую стадию получили 26 команд: английские "Ливерпуль" (действующий победитель ЛЧ), "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Тоттенхэм" (Лондон), испанские "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Валенсия", итальянские "Ювентус" (Турин), "Наполи", "Аталанта", "Интер" (Милан), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Байер" (Леверкузен), французские "Пари Сен-Жермен", "Лилль", "Лион", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), португальская "Бенфика" (Лиссабон), украинский "Шахтер" (Донецк), бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай" (Стамбул), австрийский "Зальцбург".

Матчи в группах начнутся 17 сентября, а завершатся 11 декабря. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов. Поединки плей-офф стартуют 16 декабря, финальный матч Лиги чемпионов-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле.-0-

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