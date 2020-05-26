Стартовый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене стартового этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/2021 в Канаде из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

Состязания в канадском Ричмонде должны были пройти с 26 по 29 августа. Однако из-за сложившейся в стране непростой эпидемиологической ситуации организаторы сообщили об отмене турнира.

"В настоящее время рабочая группа ISU оценивает последствия этой отмены для проведения серии юниорского Гран-при. Информация о последующих действиях совета будет опубликована по мере поступления", - говорится в заявлении.

В мае ISU отменил проведение этапа юниорского Гран-при в словацком Кошице, который был запланирован на 2-5 сентября.-0-