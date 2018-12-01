Стартует продажа билетов на II Европейские игры в Минске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартует продажа билетов на II Европейские игры 2019 года в Минске. Сегодня с 12.00 их могут приобрести все желающие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

Как пояснили в дирекции, жители любой страны смогут оформить билеты самостоятельно через сайт www.minsk2019.ticketpro.by. В Беларуси квитки можно также приобрести в кассах сети официального билетного оператора - компании Ticketpro, а в Европе - через официальных ресейлеров. В Российской Федерации билеты поступят в продажу 15 декабря на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru.

Как сообщалось ранее, стоимость билета будет варьироваться от Br5 (2 евро для иностранных граждан) до Br50 (20 евро).

Разработаны билеты нескольких категорий: Standard, VIP, на церемонию открытия и церемонию закрытия.

Церемонии открытия и закрытия - это уникальное шоу, которое больше никогда не повторится. Зрители, посетившие мероприятие, станут непосредственными участниками события, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и, соответственно, будут доступны только тем, кто приобретет билет.

Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от Br150 до Br300 в зависимости от категории места. Цены квитков на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от Br70 до Br150.

В дирекции также отметили, общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр составит 375 тыс. с возможностью увеличения их до 535 тыс. в зависимости от спроса и популярности вида спорта. Общее количество спортивных сессий, на которые будут осуществляться продажа билетов, - 111.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-