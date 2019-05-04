4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартует продажа билетов на легкоатлетический матч Европа - США в Минске, их цена составила Br12-25. Об этом сегодня журналистам в Национальном пресс-центре рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы долго думали, по какой цене продавать билеты на матч. Нам важно было сделать ее доступной, чтобы любой желающий смог увидеть красоту легкой атлетики. Сегодня стартует продажа квитков на легкоатлетический матч Европа - США, их цена составит Br12-25", - сказал Вадим Девятовский.

Он отметил, что на состязаниях выступят 10 белорусских спортсменов. Также подтвердили свое участие в матче чемпион мира в беге на 200 м Рамиль Гулиев, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка в Рио-де-Жанейро по прыжкам с шестом Екатерини Стефаниди.

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен отметил важность и грандиозность данных состязаний. По его мнению, минский стадион "Динамо", где пройдут состязания, является самым красивым легкоатлетическим сооружением в Европе.

Также в Национальном пресс-центре сегодня была представлена форма европейской команды, в которой спортсмены будут выступать на легкоатлетическом матче. Сшила экипировку белорусская фирма.

Легкоатлетический матч США - Европа пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включено метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.-0-