Стефанос Циципас с первой попытки выиграл итоговый турнир АТР

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грек Стефанос Циципас впервые стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одолев в трехсетовом финале в Лондоне австрийца Доминика Тима, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет финального поединка длился более часа, и Доминик Тим выиграл его на тай-брейке - 7:6 (8:6). Вторая партия продолжалась всего 25 минут и осталась за греком - 6:2. В решающем сете борьба вновь была очень упорной, и дело снова дошло до тай-брейка, в котором успех сопутствовал Стефаносу Циципасу - 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 35 минут.

Стефанос Циципас, которому всего 21 год, в первый раз выступал на итоговом турнире АТР и сразу выиграл его, чего ранее добивались лишь 6 теннисистов. Он заработал $2,6 млн призовых и 1300 рейтинговых очков, завершив сезон на 6-й строке рейтинга АТР.

Год назад Александр Зверев из Германии победил в финале серба Новака Джоковича. Чаще всех триумфатором итогового турнира становился швейцарец Роджер Федерер, у которого 6 титулов, на один меньше у Новака Джоковича, а также у американца Пита Сампраса и чеха Ивана Лендла, которые давно завершили игровую карьеру.

В решающем матче парного разряда итогового турнира АТР-2019 французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю победили новозеландца Майкла Винуса и Равена Класена из ЮАР - 6:3, 6:4.-0-