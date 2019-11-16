Стефанос Циципас в двух сетах разобрался с Роджером Федерером и стал первым финалистом итогового турнира АТР

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефанос Циципас стал первым финалистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом полуфинале греческий теннисист, занимающий 6-е место в мировом рейтинге, победил третью ракетку планеты швейцарца Роджера Федерера в двух сетах - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
SIMPLY SUPERB FROM STEF!— ATP Tour (@atptour) 16 ноября 2019 г.
The youngest player in the field has made the FINAL!
: @TennisTV | #NittoATPFinals | @StefTsitsipas pic.twitter.com/4PDVn8OGdV
Соперник Стефаноса Циципаса определится сегодня поздно вечером после второго полуфинального матча, в котором австриец Доминик Тим (5-й номер рейтинга АТР) встретится с победителем прошлогоднего итогового турнира представителем Германии Александром Зверевым (7). Год назад Александр Зверев победил в финале серба Новака Джоковича, который на этот раз не смог пробиться в полуфинал.
Решающий поединок итогового турнира АТР-2019, призовой фонд которого составляет $9 млн, состоится 17 ноября.-0-