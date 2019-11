Стефанос Циципас в двух сетах разобрался с Роджером Федерером и стал первым финалистом итогового турнира АТР

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефанос Циципас стал первым финалистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале греческий теннисист, занимающий 6-е место в мировом рейтинге, победил третью ракетку планеты швейцарца Роджера Федерера в двух сетах - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Фото ATP

