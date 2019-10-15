Степан Шпак выиграл серебро Всемирных пляжных игр в Катаре

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский воднолыжник Степан Шпак стал обладателем серебра в прыжках с трамплина на Всемирных пляжных играх в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

Степан Шпак считался одним из фаворитов состязаний и, уверенно проведя все три попытки, во второй показал лучший результат - 59,2 м. Превзойти достижение белоруса смог только Владимир Рянзин из России - 59,9 м. Третье место занял Эмиль Риттер (Чили) - 59,1 м.

"Результатом доволен. Соперники очень серьезные, условия непростые. Тем не менее, справился. Организация игр на высоте", - отметил белорусский спортсмен, подводя итоги соревнований.

Серебряная награда Степана Шпака - третья в копилке сборной Беларуси по водным лыжам на I Всемирных пляжных играх в Катаре. Ранее две медали в прыжках с трамплина завоевали Александра Данишевская (золото) и Анна Стрельцова (бронза).-0-