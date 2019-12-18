Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2020 году стали 264 атлета и тренера

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения свидетельств 264 перспективным спортсменам и тренерам, которые определены центральным советом республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" для получения именных стипендий в 2020 году, состоялась сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди 192 спортсменов, вошедших в список, 157 медалистов крупнейших международных соревнований. Из них 34 атлета стали стипендиатами второй год подряд.

Наибольших успехов на международных соревнованиях добились Александра Каллаур (гребля на каноэ), дважды завоевавшая чемпионство Европы среди юниоров, прыгун в высоту Егор Гуптор, на его счету золотая награда Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Всего в числе стипендиатов Президентского клуба представители 31 вида спорта.

Обращаясь к спортсменам, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко выразил уверенность, что стипендия может стать для молодых спортсменов важной ступенью на нелегком пути в мир большого спорта. "Ваши первые достижения и потенциал не дают сомневаться в вашем будущем успехе. Продолжайте идти вперед и реализовывать свои таланты. Не забывайте, инвестиции в спорте - это не только финансовые средства, но и старания тренеров, помощь родных и поддержка болельщиков. Не бойтесь штурмовать самые недоступные рекорды и стремиться к непокоренным вершинам. Посмотрите по сторонам: многие из ваших коллег смогли стать лучшими в мире. Дерзайте и вы", - сказал он.

В церемонии вручения именных стипендий приняли участие первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач.

Средний размер выплачиваемой стипендии спортсменам составит Br6623 в год.

Стипендии Президентского спортивного клуба будут выплачиваться атлетам и тренерам на протяжении всего 2020 года и помогут в подготовке к следующим крупным стартам.-0-