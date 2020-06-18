Стокгольм примет ЧМ-2021 по фигурному катанию

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил столицу Швеции в качестве места проведения чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году. Информацию об этом разместила пресс-служба организации, cообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир лучших фигуристов мира пройдет в Швеции уже в 14-й раз. По этому показателю скандинавы догнали Германию и делят с ней второе место среди стран, чаще других проводивших данные старты. Наибольшее количество раз чемпионат мира по фигурному катанию доверяли Швейцарии - 16 раз. Что касается городов, в которых проходили планетарные форумы, то Стокгольм сравнялся с лидерами, Давосом и Веной, принимавшими первенства планеты по 11 раз.

Спортсменам предстоит выявить сильнейших в одиночном фигурном катании среди мужчин и женщин, парном фигурном катании и спортивных танцах на льду. Предполагаемые сроки проведения турнира - с 22 по 28 марта 2021 года.

Кроме того, ISU подтвердил, что чемпионат Европы пройдет с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия). Юниорское планетарное первенство примет китайский Харбин с 1 по 7 марта.

Напомним, что предыдущий чемпионат мира должен был пройти в Монреале (Канада), однако из-за пандемии коронавируса состязания были отменены.-0-