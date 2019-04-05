Столичное дерби 2-го тура чемпионата Беларуси завершилось вничью

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичное дерби между футболистами "Минска" и "Динамо" в первом матче 2-го тура чемпионата Беларуси завершилось вничью. Игра прошла в напряженной борьбе, но зрители так и не увидели забитых мячей - 0:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре динамовцы принимали на поле ФК "Минск" мозырскую "Славию" и победили с минимальным перевесом - 1:0. Их сегодняшние соперники разошлись миром с гостями из "Витебска" - 0:0.

Позже футболисты "Городеи", уступившие на старте "Ислочи" со счетом 0:2, у себя дома встретятся с "Витебском".

Еще три игры состоятся в субботу, 6 апреля. Дебютант высшей лиги минский "Энергетик-БГУ" попробует дать бой чемпиону страны борисовскому БАТЭ, гродненский "Неман" примет на своем поле серебряного призера прошлого чемпионата солигорский "Шахтер", футболисты "Слуцка" у себя дома сыграют с "Гомелем", а минское "Торпедо" встретится с "Ислочью".

Заключительные поединки второго тура пройдут 7 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Дняпро" (Могилев).-0-