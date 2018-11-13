Столичные хоккейные школы получат экипировку более чем на Br100 тыс.

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские хоккейные детские школы получат экипировку по программе спонсорской помощи. Вручение сертификата на Br100,8 тыс. руководству спортшкол состоялось сегодня в офисе Федерации хоккея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Закупленная хоккейная экипировка будет направлена в СДЮШОР БФСО "Динамо" и СДЮШОР ХК "Юность-Минск" представителями Минского завода виноградных вин. Это позволит обеспечить амуницией около сотни юных воспитанников хоккейных школ.

"Помощь оказана из прибыли завода. Это хороший жест доброй воли частной компании, прекрасный пример заботы крупного бизнеса о подрастающем поколении. Если другие компании изыщут возможность ему последовать, и не только в хоккее, детский спорт у нас станет развиваться еще успешнее", - отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Как отмечается, другие партнеры федерации планируют продолжить начатую Минским заводом виноградных вин традицию и передать средства на приобретение амуниции еще восьми белорусским спортшколам.-0-