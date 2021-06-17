Столичные спортсмены выиграли эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спортсмены выиграли смешанную эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе, который проходит в "Великом камне", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победителей, за которых выступали Василий Белявский, Алексей Шнырко, Александр Сороко, Анна Терех, Алина Абраменко и Ангелина Краско, - 31 мин. 22,8 сек.
Серебро на счету дружины Брестской области (Евгений Соболь, Артур Кириевич, Денис Мазур, Дарья Декола, Екатерина Русак и Таисия Носкович) - 32 мин. 03,0 сек.
Бронзовые награды выиграли велосипедисты Витебской области (Станислав Божков, Владислав Поляков, Бронислав Самойлов, Ульяна Горева, Анастасия Баранова и Анастасия Киптикова) - 32 мин. 32,7 сек.
Турнир завершится 18 июня. -0-