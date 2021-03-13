Столичный "Локомотив" выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона А

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Октябрьского района столицы "Локомотив" стала победителем финального турнира "Золотая шайба" в младшей возрастной группе в дивизионе А. Соревнования с 10 по 13 марта проходили в Бобруйске на местной ледовой арене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненскую область представила команда "Принеманские ястребы" (Октябрьский район Гродно), Гомельскую - "Зубры" из Центрального района Гомеля. Честь Витебской области защищал "Космос" (Витебск), Могилевской - "Шкловские льдины" (Шкловский район). Брестская область делегировала на турнир команду "Олимпиец" (Брест). Сразу две дружины представляли на данных состязаниях столицу - "Локомотив-Минск" (Октябрьский район Минска) и "Торнадо" (Заводской район Минска). Они и сошлись в финале турнира.

Решающий матч проходил с явным преимуществом "железнодорожников", которые уже к первому перерыву вели с перевесом в две шайбы. Соперники из "Торнадо" попытались изменить ход противоборства, но в итоге были вынуждены признать победу "Локомотива" со счетом 9:1 (3:1, 4:0, 2:0).

Что касается остальных поединков финального дня турнира, то в противоборстве за пятое место "Принеманские ястребы" не оставили шансов "Космосу" - 23:0 (9:0, 5:0, 9:0). Третье место занял "Олимпиец", заставивший капитулировать "Шкловские льдины" - 11:4 (7:2, 1:1, 3:1).

(будет дополнено)