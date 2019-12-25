"Столица" и БЧ вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После повторных полуфинальных встреч определились участники решающего поединка ХХХ розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы" после домашней виктории над финалистом прошлого кубкового розыгрыша оршанским "Витэном" (4:1) сегодня сыграли вничью в Орше - 3:3.

Во второй части гомельского дерби БЧ и ВРЗ не выявили победителя, завершив поединок вничью - 2:2. В первом матче БЧ выиграл с минимальным преимуществом 2:1 и по сумме двух встреч пробился в финал.

Финальный поединок юбилейного кубкового турнира пройдет 5 января в Гомеле.

В прошлом розыгрыше Кубка Беларуси победил "Лидсельмаш", переигравший в решающем поединке в Могилеве соперников из "Витэна" в серии послематчевых пенальти.

Больше всех Кубок Беларуси выигрывал минский "Дорожник", у которого семь трофеев. Столичный МАПИД является пятикратным обладателем кубка, по три раза триумфаторами становились "Витэн" и столичный "Симург", по два - минские "Академия", "Элита-Талан" и несвижский "Верас", по разу - "Столица", "Лидсельмаш", гомельские БЧ и "Химик", а также минский "Атлант".-0-