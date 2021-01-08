"Столица" и ВРЗ вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Столица" и гомельский ВРЗ вышли в финал 31-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном поединке на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" спортсмены "Столицы" в серии послематчевых пенальти одолели гомельский БЧ - 5:3 (основное и дополнительное время - 2:2).
Во втором полуфинале настоящей борьбы не получилось - гомельский ВРЗ разгромил минский клуб "Охрана-Динамо" с результатом 8:2.
В субботу, 9 января "Столица" и ВРЗ разыграют главный трофей кубкового розыгрыша, а БЧ и "Охрана-Динамо" поспорят за бронзу.
Больше всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", у которого семь трофеев. Из нынешних участников решающего этапа БЧ дважды брал Кубок (2014, 2019), в активе "Столицы" одна виктория (2015).-0-