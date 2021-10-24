"Столица" обыграла "Дорожник" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" победили "Дорожник" со счетом 5:2 в матче 6-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине минского дерби на площадке спорткомплекса "Динамо" соперники обменялись голами, а после перерыва преимущество было на стороне "столичников", которые забили еще 4 мяча, пропустив в свои ворота лишь один. В составе победителей голевой дубль оформил Владимир Жигалко. После этого успеха "Столица" поднялась на 2-е место в турнирной таблице. В другом сегодняшнем поединке "Минск" обыграл на выезде "Борисов-900" с результатом 6:2. По два мяча у минчан забили Владимир Пискун и Даниил Кривицкий. Позже в матче аутсайдеров спортсмены "Лиды" сыграют у себя дома с брестским "Первым регионом". У лидчан и брестчан пока нет зачетных баллов.

Результаты остальных встреч: БЧ (Гомель) - "Динамо-БНТУ" (Минск) - 4:2, ЦКК (Светлогорск) - ВРЗ (Гомель) - 1:1, "Охрана-Динамо" (Минск) - "УВД-Динамо" (Гродно) - 4:3.

Положение в группе лидеров: БЧ - 15 очков (5 матчей), "Столица" - 12 (5), ВРЗ - 11 (5), "Витэн" - 10 (4), "Охрана-Динамо" - 10 (6). Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 9 мячей.

Матчи следующего тура пройдут 30 и 31 октября.

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проводят традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-