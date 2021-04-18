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18 апреля 2021, 16:48

"Столица" победила "Динамо-БНТУ" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные встречи 20-го тура проходят сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идущие третьими спортсмены минской "Столицы" переиграли земляков из "Динамо-БНТУ" с результатом 4:1. В составе победителей голы забили Игорь Щербич, Сергей Кузьмич, Артур Мелконян и Михаил Грицына, соперники ответили голом Дмитрия Полякова.

Столичный "Дорожник" принимал на своей площадке гомельский БЧ и добился победы со счетом 5:3. У минчан по голевому дублю оформили Андрей Скварчевский и Евгений Дунаев, еще один мяч забил Александр Нехай, а у гостей хет-трик оформил Павел Книга.

В заключительном матче этого игрового дня действующий чемпион страны оршанский "Витэн" сыграет на выезде против "Лиды". Оршанская дружина в 19 предыдущих встречах одержала 19 побед.

Вчера еще один из фаворитов турнира гомельский ВРЗ разгромил у себя дома светлогорский ЦКК с результатом 10:3. "Борисов-900" на своей площадке оказался сильнее "Минска" - 7:3. Спортсмены минского клуба "Охрана-Динамо" и гродненского "УВД-Динамо" победителя не выявили - ничья 3:3. 

Положение в группе лидеров: "Витэн" - 57 очков, ВРЗ - 52, "Столица" - 47, БЧ - 38. Внизу турнирной таблицы "УВД-Динамо", у которого всего 9 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 34 гола.-0-

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