"Столица" победила "Витэн" в матче 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси по мини-футболу спортсмены минской "Столицы" обыграли оршанский "Витэн" во втором матче полуфинальной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в Орше (0:1) минчане сегодня на своей площадке одержали победу в овертайме с результатом 9:7. После первого тайма хозяева вели - 6:4, а в самом конце второй половины гости сумели догнать соперников - 7:7. В дополнительное время "столичники" дважды поразили ворота "Витэна". В этой встрече у хозяев блеснул результативностью Михаил Грицына, оформивший хет-трик.

В другой полуфинальной серии счет также равный - 1:1. Сначала гомельский ВРЗ победил земляков из БЧ с результатом 2:1, а сегодня соперники взяли реванш - 5:2.

Решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Cамым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-