"Столица" проиграла "Барселоне" в элитном раунде ЛЧ по мини-футболу

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской "Столицы" потерпели третье поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, который завершился в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси в своем последнем поединке группы D проиграли главному фавориту турнира испанской "Барселоне" с крупным счетом 1:6. В первом туре минчане уступили украинскому "Херсону" - 1:2, а затем проиграли чешской "Спарте" из Праги со счетом 2:4.

В другом сегодняшнем матче "Херсон" обыграл "Спарту" с результатом 5:2, заняв второе место вслед за "Барсой".

Итоговое положение команд: "Барселона" - 9 очков (разница мячей - 12-4) "Херсон" - 6 (9-7), "Спарта" - 3 (7-9), "Столица" - 0 (4-12).

Кроме "Барселоеы" в "Финал четырех" уже вышел российский клуб КПРФ, который в Москве стал победителем турнира в группе А. Москвичи обыграли на своей площадке словенский "Добовец" - 5:2, бельгийский "Халле-Гооик" - 2:1 и "Мостар" и Боснии и Герцеговины - 7:2.

Еще в двух квартетах матчи завершатся 24 ноября. После двух игровых дней положение в них таково:

В - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 6 очков (разница мячей - 9-2), "Тюмень" (Россия) - 6 (6-3), "Ново Вриеме" (Макарска, Хорватия) - 1 (3-7), "Аят" (Рудный, Казахстан) - 0 (2-8);

С - "Мурсия" (Испания) - 6 (8-3), "Пезаро" (Италия) - 3 (8-6), "Кайрат" (Алматы, Казахстан) - 3 (6-7), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 0 (3-9).

В "Финал четырех" чемпионской Лиги выходят только победители квартетов элитного раунда. Белорусские клубы еще ни разу не попадали в решающую стадию этих соревнований. Действующим победителем Лиги чемпионов по мини-футболу является португальский "Спортинг", обыгравший в решающем поединке со счетом 2:1 казахстанский "Кайрат".-0-