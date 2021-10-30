"Столица" разгромила БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" разгромили гомельский БЧ с сухим счетом 6:0 в первом матче седьмого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

До сегодняшней игры в минском спорткомплексе "Уручье" гомельчане одержали пять побед подряд, забив 40 мячей, а сегодня неожиданно не смогли ни разу поразить ворота соперников. После сегодняшней виктории "Столица" догнала БЧ, набрав 15 очков.

Сегодня еще один из главных претендентов на место в призовой тройке гомельский ВРЗ примет на своей арене "Борисов-900". Кроме того, в Гродно местное "УВД-Динамо" сыграет с минским "Дорожником", а МФК "Минск" встретится со столичным клубом "Охрана-Динамо". Завтра минское "Динамо-БНТУ" сыграет у себя дома с одним из аутсайдеров нынешнего первенства "Лидой". В последнем поединке этого тура 3 ноября действующий чемпион страны оршанский "Витэн" примет на своей площадке светлогорский ЦКК. На этой неделе оршанцы успешно выступили в квалификации Лиги чемпионов, пробившись в элитный отборочный этап главного континентального турнира.

Положение в группе лидеров: БЧ - 15 очков (5 матчей), "Столица" - 15 (6), ВРЗ - 11 (5), "Витэн" - 10 (4), "Охрана-Динамо" - 10 (6). Внизу турнирной таблицы брестский клуб "Первый регион", потерпевший шесть поражений в шести проведенных встречах, у "Лиды" 3 очка. Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 9 мячей.

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проводят традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-