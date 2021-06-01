"Столица" сравняла счет в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске "столичники" в упорной борьбе выиграли у гомельского ВРЗ со счетом 1:0. Победный гол на последней минуте второй половины встречи забил Тарас Королишин. В первом поединке этих соперников в Гомеле ВРЗ одолел минчан в серии послематчевых пенальти. Решающий поединок за выход в финал состоится 5 июня в Гомеле.

В первом матче другой полуфинальной пары действующий чемпион Беларуси оршанский "Витэн" на своей площадке победил гомельский БЧ со счетом 4:3. Вторая встреча серии до двух побед состоится 2 июня в Гомеле. Спортсмены "Витэна" в этом чемпионате не потеряли еще ни одного очка: они выиграли все 22 поединка регулярного сезона, а потом в четвертьфинале дважды победили "Минск".

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-