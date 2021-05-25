"Столица" вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" последними пробились в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке четвертьфинальной серии минчане разгромили на своей площадке "Борисов-900" с результатом 11:4. В составе победителей Владимир Жигалко и Михаил Грицына забили по три мяча. До этого соперники обменялись гостевыми победами: в первом матче борисовчане неожиданно выиграли в Минске в дополнительное время с результатом 5:3, а потом в Борисове "столичники" взяли убедительный реванш - 8:2.

Ранее в полуфинал пробились действующий чемпион страны оршанский "Витэн", победивший в четвертьфинале "Минск", а также два гомельских клуба - ВРЗ, взявший верх над столичным клубом "Динамо-БНТУ", и БЧ, переигравший столичный "Дорожник".

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-