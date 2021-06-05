"Столица" вышла вперед в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" вышли вперед в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу с гомельским ВРЗ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гомеле минчане победили с результатом 5:3. В первой игре серии до трех побед гомельчане выиграли на своей арене в серии послематчевых пенальти, а потом у себя дома "столичники" взяли реванш - 1:0. Следующий поединок за выход в финал состоится 8 июня в Минске.

В другой полуфинальной паре действующий чемпион Беларуси оршанский "Витэн" дважды обыграл гомельский БЧ - 4:3 (дома) и 3:2 (в гостях). Завтра соперники вновь встретятся в Орше и в случае победы "Витэн" станет первым финалистом 32-го национального первенства. В этом чемпионате оршанцы не потеряли еще ни одного очка: они выиграли все 22 поединка регулярного сезона, потом в плей-офф по два раза победили "Минск" и БЧ.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-