"Столица" вышла вперед в серии за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской "Столицы" победили гомельский БЧ в стартовом поединке за бронзовые медали чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу поединка в минском Дворце спорта "Уручье" гомельчане трижды вели в счете, но не смогли удержать преимущество, и основное время игры завершилось вничью - 3:3. В овертайме никому не удалось отличиться, а в серии послематчевых пенальти успех сопутствовал "Столице" - 5:3.

Вторая встреча серии до двух побед состоится 19 июня в Гомеле. Если после нее победитель не будет определен, то решающий поединок за бронзу пройдет 23 июня.

Финальная серия за золото 32-го национального первенства по мини-футболу стартует завтра: в Орше действующий чемпион страны местный "Витэн" примет гомельский ВРЗ. Второй поединок серии до трех викторий одной из команд состоится 20 июня в Гомеле, третий пройдет 24 июня в Орше.

В полуфинальной серии "Витэн" трижды подряд обыграл гомельский БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2. В нынешнем первенстве оршанская команда одержала виктории во всех проведенных встречах: 22 - в регулярном сезоне, пять - в матчах плей-офф. Для "Витэна" это будет седьмой финал, в четырех он выходил победителем.

В финальной серии прошлого чемпионата Беларуси спортсмены "Витэна" выиграли у ВРЗ, обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-