"Столица" завоевала бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской "Столицы" стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором поединке за третье место минчане обыграли на выезде гомельский БЧ со счетом 6:3. У победителей голевой покер оформил Михаил Грицына, еще по мячу забили Тарас Королишин и Павел Раговик, в составе гомельчан отличились Денис Колб, Денис Гуменюк и Сергей Силивончик. В первой игре в минском дворце спорта "Уручье" спортсмены "Столицы" также были сильнее гомельчан, победив с результатом 4:1.

После двух матчей серии за золото XXI чемпионата страны между гомельским ВРЗ и оршанским "Витэном" паритет - 1:1. Соперники обменялись домашними викториями: в первой игре в Орше счет был 3:2 в пользу хозяев, в Гомеле соперники взяли реванш - 2:1.

Третий поединок золотой серии до трех побед состоится 14 июня на паркете оршанского спорткомплекса "Олимпиец", а 18 июня соперники вновь встретятся в Гомеле.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший БЧ в серии за 3-е место (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-