Страницы белорусского спорта. Акробатика. Прыжки на батуте

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 марта 2019, Чт
+4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3951
USD 2.1269
RUB 3.2906
Главное
Фото из архива Освобождены от должностей вице-премьер, губернатор и министр - Лукашенко подписал кадровые указы
Президент
В Беларуси внесены изменения в законодательство о соцстраховании
Общество
Нацбанк подготовил предложения по расширению своих функций для поддержания ценовой стабильности
Экономика
После эксперимента в Оршанском районе "Евроопт" готов брать на обслуживание другие районы страны
Общество
Счастливый 113-й тур! 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла покупательница из Минска
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Прокат велосипедов и катамаранов заработает в Минске с 15 апреля
11:05 Регионы
Белковец: европейские финансовые институты выходят на более продвинутый уровень взаимодействия с Беларусью
10:57 Экономика
Беларусь и Швеция будут сотрудничать в сфере обращения с отходами производства
10:57 Общество
Банк развития Беларуси в 2018 году направил на проекты социального воздействия около Br30 млн
10:53 Экономика
Олимпийская сборная России назвала состав на матчи с хоккеистами Беларуси
10:53 Спорт
Депутаты будут учитывать при подготовке законопроектов Концепцию информационной безопасности
10:45 Политика
Трагедия в Тростенце эмоционально объединяет Беларусь и Австрию - посол
10:44 Политика
Минсельхозпрод установил закупочные цены на продукцию растениеводства для госнужд на 2019 год
10:35 Экономика
В аварии на юго-востоке Бангладеш 8 человек погибли и 20 пострадали
10:33 В мире
Ключевым событием весенней сессии парламента будет Послание Президента - Андрейченко
10:31 Общество
Самое высокое деревянное здание в мире построили в Норвегии
10:27 Калейдоскоп
Таможенные службы Беларуси и Японии планируют заключить соглашение о сотрудничестве
10:20 Общество
Событием форума "М@rt. контакт" назван спектакль "Кандид, или Оптимизм"
10:14 Культура
Страницы белорусского спорта. Акробатика. Прыжки на батуте
10:14 Спорт
Лесхозы Беларуси заготовили уже более 7 тыс. т березового сока
10:13 Общество
Белгидромет планирует в 2019 году установить восемь автоматических метеостанций
09:56 Общество
Новополоцкий завод технологических металлоконструкций зарегистрирован резидентом СЭЗ "Витебск"
09:48 Экономика
В Полоцком районе нашли двух пропавших девочек: они прятались в стоге сена
09:34 Происшествия
Пресс-конференция министра транспорта и коммуникаций Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
09:28 Общество
Уроженец Витебска уехал в Украину и пропал
09:22 Происшествия
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Конкурс переводов Конкурс переводов
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Страницы белорусского спорта. Акробатика. Прыжки на батуте

Спорт 28.03.2019 | 10:14
Владислав Гончаров
Владислав Гончаров

Люди старшего и среднего возраста помнят советские праздники, приуроченные к конкретным датам, которые не обходились без так называемых живых ваз и пирамид. Это были многоярусные конструкции, их участниками выполнялись гимнастические и акробатические упражнения.

Фрагмент спортивно-художественной композиции пирамида на закрытии III Всебелорусской спартакиады на минском стадионе. 1947 г.
Фрагмент спортивно-художественной композиции пирамида на закрытии III Всебелорусской спартакиады на минском стадионе. 1947 г.

Первые "вазы" начали делать на парадах в СССР в 1937 году. Наиболее красочные выступления в предвоенные годы демонстрировали именно делегации Беларуси. Как оригинальный бренд возникла "Белорусская ваза", которую показали на Всесоюзном параде физкультурников в Москве в 1954 году. Живая конструкция поражала зрителей уникальным гимнастическим величием.

Показательные выступления спортсменов на параде 1-го Всебелорусского фестиваля молодежи на стадионе "Динамо". Минск, 1957 г.
Показательные выступления спортсменов на параде 1-го Всебелорусского фестиваля молодежи на стадионе "Динамо". Минск, 1957 г.

В Беларуси расцвет спортивной акробатики связан со специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва по акробатике, открытой в Минске в 1987 году. Затем она была преобразована в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике. С 1987 по 2005 год школу возглавлял Леонид Иосифович Лившиц. Здесь были подготовлены 3 заслуженных мастера спорта, 20 мастеров спорта международного класса, более 60 мастеров спорта. Самые яркие звезды - чемпионы мира Юрий Зикунов и Татьяна Морозова, призеры чемпионатов Европы Екатерина Кузенкова и Анна Позднякова, более десяти чемпионов и призеров первенств СССР.

Белорусские акробаты в 2009 году на чемпионате Европы завоевали 12 медалей!

Леонид Лившиц мог часами рассказывать о своих воспитанниках, но ни разу не произносил слово "лентяй", а подчеркивал, что "к каждому человеку, независимо от его способностей, надо относиться с уважением и вниманием, и это даст результат".

Еще один аксакал отечественной акробатики - заслуженный тренер СССР Михаил Цейтин. Он до последнего дня, умер в 2018 году в возрасте 97 лет, преподавал на кафедре гимнастики Белорусского государственного университета физической культуры. Цейтин - автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов.

Спортивная акробатика входит в программу II Европейских игр в Минске. 22-23 июня 40 спортсменов разыграют в "Минск-Арене" шесть комплектов наград. На I Европейских играх в Баку белорусские акробаты завоевали три бронзовые награды, которые на счету Екатерины Борисевич, Вероники Набокиной и Карины Сандович.

Белорусские батутисты тренируются перед II Европейскими играми
Белорусские батутисты тренируются перед II Европейскими играми

Та СДЮСШ олимпийского резерва, которую возглавлял Леонид Лившиц, во многом послужила и развитию прыжков на батуте. Но настоящий расцвет они получили в Витебске, в средней школе №45. Именно здесь готовился к своему самому высокому полету Владислав Гончаров. Он первым в истории Беларуси завоевал золотую олимпийскую медаль в этом красивом и очень зрелищном виде спорта. Произошло это в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

В 45-й школе работал и знаменитый тренер Валерий Вагель, который привел к различным наградам не одну дюжину спортсменов. В память о нем проводятся республиканские соревнования по прыжкам на батуте. Достижения атлетов Витебска в этом виде спорта послужили тому, что здесь построен современный, вместительный и оснащенный всем необходимым Центр по прыжкам на батуте.

Белорусские батутисты не обделены наградами и других крупных соревнований. Тот же Владислав Гончаров и Олег Рябцев в 2018 году стали чемпионами мира в синхронных прыжках, Николай Казак (он продолжает выступать и в 41 год) и Татьяна Петреня - трехкратные чемпионы мира, Вячеслав Модель - двукратный чемпион Европы, Екатерина Миронова - обладательница Кубка мира в синхронных прыжках, Татьяна Леонюк, Анна Гончарова и Мария Махаринская - чемпионки Европы, призеры чемпионата мира.

Объяснимо повышенное внимание к Владиславу Гончарову журналистов. Он продолжает быть открытым и охотно делится всем, о чем его спрашивают. Не скрывает, что ранее занимался спортивной гимнастикой, но тренеры дали ему оценку "бесперспективный". В прыжках на батуте помогла раскрыться уникальным способностям Владислава талантливый специалист Ольга Власова.

Владислав Гончаров
Владислав Гончаров

Эта требовательная женщина - главный тренер национальной команды. Власова из года в год добивается со своими воспитанниками прекрасных результатов. Считает, что перед своими болельщиками на II Европейских играх в Минске выступить плохо батутисты не имеют права. Надеется, что проявят себя не только Владислав Гончаров, но и молодежь - те, кто недавно влился во взрослую сборную: Екатерина Ершова, Иван Литвинович, Полина Шедько, Никита Фомченко, Даниил Волынцев.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Виктор ЛОВГАЧ. 7 Дней Фото из архива БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
акробатика, БЕЛТА, Европейские игры, проект, фотография
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3951 BYN 2.393 BYN 2.4 BYN
USD
2.1269 BYN 2.126 BYN 2.13 BYN
RUB
3.2906 BYN 3.281 BYN 3.295 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лучшие танковые экипажи определяют в войсках Западного оперативного командования
Все видео

Фотоновости

Автопоезд-танкотранспортер покажут посетителям выставки MILEX-2019
Все фото

Инфографика

Театры Беларуси В Беларуси, по данным на 2018 год, работали 29 профессиональных театров: 21 драматический и музыкальный, в том числе театр оперы и балета, 8 детских.
Вся инфографика
Президент
Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области
Освобождены от должностей вице-премьер, губернатор и министр - Лукашенко подписал кадровые указы
Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения и предстоящие контакты
Политика
Кубанычбек Омуралиев и Владимир Макей. Фото МИД Макей обсудил с послом Кыргызстана подготовку мероприятий по экономической и гуманитарной тематике
Депутаты будут учитывать при подготовке законопроектов Концепцию информационной безопасности
Трагедия в Тростенце эмоционально объединяет Беларусь и Австрию - посол
Экономика
Фото из архива Назначены представители государства в органах управления девяти предприятий
Белковец: европейские финансовые институты выходят на более продвинутый уровень взаимодействия с Беларусью
Банк развития Беларуси в 2018 году направил на проекты социального воздействия около Br30 млн
Происшествия
Фото Молодечненского РОВД В Молодечно 17-летний парень катал девушку на угнанном BMW
В Полоцком районе нашли двух пропавших девочек: они прятались в стоге сена
Уроженец Витебска уехал в Украину и пропал
Общество
Владимир Андрейченко. Фото из архива Ключевым событием весенней сессии парламента будет Послание Президента - Андрейченко
Беларусь и Швеция будут сотрудничать в сфере обращения с отходами производства
Таможенные службы Беларуси и Японии планируют заключить соглашение о сотрудничестве
Регионы
Памятный знак Брестской Библии. Фото из архива Серия публичных лекций об исторических символах города стартует в Бресте
Прокат велосипедов и катамаранов заработает в Минске с 15 апреля
Поисковый батальон Минобороны планирует провести раскопки в семи районах Брестской области
Технологии
Фото Tech.co Сообщения в Gmail станут интерактивными
YouTube генерирует 37% мобильного трафика в мире
В Эстонии может появиться робот-судья
Культура
Страница московской тетради с "Дистихами" Определены победители конкурса переводов "Дистихов" Максима Богдановича
Событием форума "М@rt. контакт" назван спектакль "Кандид, или Оптимизм"
Выставка "1919: Белорусская республика" открылась в Минске
В мире
Фото AFP Грузовик въехал в толпу на западе Гватемалы: не менее 32 погибших
В аварии на юго-востоке Бангладеш 8 человек погибли и 20 пострадали
В Казахстане при крушении военного вертолета погибли 13 человек
Калейдоскоп
Фото из архива Назван самый популярный авиамаршрут в мире
Самое высокое деревянное здание в мире построили в Норвегии
ФОТОФАКТ: "Ожившие" интерьеры из знаменитых картин
Газета 7 дней
Весенние краски полевых забот
Главное – не плыть по течению
Личный бронежилет в подарок
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия