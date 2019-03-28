Страницы белорусского спорта. Акробатика. Прыжки на батуте

Люди старшего и среднего возраста помнят советские праздники, приуроченные к конкретным датам, которые не обходились без так называемых живых ваз и пирамид. Это были многоярусные конструкции, их участниками выполнялись гимнастические и акробатические упражнения.

Фрагмент спортивно-художественной композиции пирамида на закрытии III Всебелорусской спартакиады на минском стадионе. 1947 г.

Первые "вазы" начали делать на парадах в СССР в 1937 году. Наиболее красочные выступления в предвоенные годы демонстрировали именно делегации Беларуси. Как оригинальный бренд возникла "Белорусская ваза", которую показали на Всесоюзном параде физкультурников в Москве в 1954 году. Живая конструкция поражала зрителей уникальным гимнастическим величием.

Показательные выступления спортсменов на параде 1-го Всебелорусского фестиваля молодежи на стадионе "Динамо". Минск, 1957 г.

В Беларуси расцвет спортивной акробатики связан со специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва по акробатике, открытой в Минске в 1987 году. Затем она была преобразована в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике. С 1987 по 2005 год школу возглавлял Леонид Иосифович Лившиц. Здесь были подготовлены 3 заслуженных мастера спорта, 20 мастеров спорта международного класса, более 60 мастеров спорта. Самые яркие звезды - чемпионы мира Юрий Зикунов и Татьяна Морозова, призеры чемпионатов Европы Екатерина Кузенкова и Анна Позднякова, более десяти чемпионов и призеров первенств СССР.

Белорусские акробаты в 2009 году на чемпионате Европы завоевали 12 медалей!

Леонид Лившиц мог часами рассказывать о своих воспитанниках, но ни разу не произносил слово "лентяй", а подчеркивал, что "к каждому человеку, независимо от его способностей, надо относиться с уважением и вниманием, и это даст результат".

Еще один аксакал отечественной акробатики - заслуженный тренер СССР Михаил Цейтин. Он до последнего дня, умер в 2018 году в возрасте 97 лет, преподавал на кафедре гимнастики Белорусского государственного университета физической культуры. Цейтин - автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов.

Спортивная акробатика входит в программу II Европейских игр в Минске. 22-23 июня 40 спортсменов разыграют в "Минск-Арене" шесть комплектов наград. На I Европейских играх в Баку белорусские акробаты завоевали три бронзовые награды, которые на счету Екатерины Борисевич, Вероники Набокиной и Карины Сандович.

Белорусские батутисты тренируются перед II Европейскими играми

Та СДЮСШ олимпийского резерва, которую возглавлял Леонид Лившиц, во многом послужила и развитию прыжков на батуте. Но настоящий расцвет они получили в Витебске, в средней школе №45. Именно здесь готовился к своему самому высокому полету Владислав Гончаров. Он первым в истории Беларуси завоевал золотую олимпийскую медаль в этом красивом и очень зрелищном виде спорта. Произошло это в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

В 45-й школе работал и знаменитый тренер Валерий Вагель, который привел к различным наградам не одну дюжину спортсменов. В память о нем проводятся республиканские соревнования по прыжкам на батуте. Достижения атлетов Витебска в этом виде спорта послужили тому, что здесь построен современный, вместительный и оснащенный всем необходимым Центр по прыжкам на батуте.

Белорусские батутисты не обделены наградами и других крупных соревнований. Тот же Владислав Гончаров и Олег Рябцев в 2018 году стали чемпионами мира в синхронных прыжках, Николай Казак (он продолжает выступать и в 41 год) и Татьяна Петреня - трехкратные чемпионы мира, Вячеслав Модель - двукратный чемпион Европы, Екатерина Миронова - обладательница Кубка мира в синхронных прыжках, Татьяна Леонюк, Анна Гончарова и Мария Махаринская - чемпионки Европы, призеры чемпионата мира.

Объяснимо повышенное внимание к Владиславу Гончарову журналистов. Он продолжает быть открытым и охотно делится всем, о чем его спрашивают. Не скрывает, что ранее занимался спортивной гимнастикой, но тренеры дали ему оценку "бесперспективный". В прыжках на батуте помогла раскрыться уникальным способностям Владислава талантливый специалист Ольга Власова.

Владислав Гончаров

Эта требовательная женщина - главный тренер национальной команды. Власова из года в год добивается со своими воспитанниками прекрасных результатов. Считает, что перед своими болельщиками на II Европейских играх в Минске выступить плохо батутисты не имеют права. Надеется, что проявят себя не только Владислав Гончаров, но и молодежь - те, кто недавно влился во взрослую сборную: Екатерина Ершова, Иван Литвинович, Полина Шедько, Никита Фомченко, Даниил Волынцев.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.