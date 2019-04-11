Страницы белорусского спорта. Бадминтон

На II Европейских играх к бадминтону будет приковано особое внимание. Это один из немногих видов спорта, где можно набрать рейтинговые очки и в результате отобраться на Олимпийские игры-2020.

Бороться за 5 комплектов медалей в минском Falkon Club будут 160 атлетов. У нас тоже есть шансы на медали.

Анатолий Скрипко входит в мировой ТОП-50 выдающихся бадминтонистов прошлого столетия. Он – многократный чемпион Беларуси и СССР, победитель Кубков Европы и Большого шлема, долгие годы был главным тренером национальной сборной страны.

Анатолий Скрипко. Многократный чемпион СССР и БССР по бадминтону

– Анатолий Васильевич, с чего началось ваше увлечение этой игрой?

– Начало положил тренер. Из Харькова к нам в Минск в конце 60-х годов прошлого века приехал известный специалист Владимир Яковлевич Лившиц и привез с собой несколько хороших игроков. Собрал команду белорусских ребят, куда попал и я. Полюбил этот вид спорта, наверное, потому, что он индивидуальный: ни от кого не зависишь, надежда только на себя.

– Помните свои первые победы?

– Конечно. На первые соревнования поехал в Гомель еще юношей и занял там... предпоследнее место. На следующий же год, в 1970-м, уже стал чемпионом БССР. А после двух лет занятий бадминтоном на чемпионате Советского Союза среди юношей был четвертым. В 1972 году выполнил норматив мастера спорта. А чемпионом Советского Союза стал в 1975-м в Ереване. И с тех пор 13 лет был лидером сборной, первой ракеткой Советского Союза, капитаном команды. Сборная выиграла два Кубка Европы. Входил и в сборную Европы.

– За счет чего добивались таких успехов?

– Это результат напряженных, активных тренировок. Занимался на корте по 4–6 часов.

Выступление Анатолия Скрипко на чемпионате СССР, 1976 г.

– Что не сбылось?

– Не получилось участвовать в Олимпийских играх, ведь бадминтон вошел в их программу только в 1992 году, а мне уже было 40 лет. Уехал работать в Болгарию, затем на Кипр. В Болгарии за четыре года подготовил несколько чемпионов мира. Затем меня позвали назад, в Беларусь, где на протяжении 22 лет возглавлял национальную сборную. За это время две девочки, Надя Костючик и Оля Конон, стали чемпионками Европы.

– Специалисты говорят, что у вас силовой стиль игры, он и помогал побеждать.

– Это действительно так. Мне приходилось много учиться в Китае, Индонезии, а именно там среди игроков преобладает силовой стиль, также очень важна скоростная выносливость. За счет этого выигрывал и у китайцев.

– Почему сейчас Беларусь в бадминтоне не добивается крупных побед? Причина в игроках, в отсутствии тренеров, школ?

– Скажу откровенно: дело в тренерах. У нас некоторые работают тренерами, являясь лишь кандидатами в мастера спорта, а то и перворазрядниками. С таким уровнем подготовить игрока экстра-класса невозможно. А еще нужен, не побоюсь этого слова, диктаторский режим. Необходимо проявлять характер. Делайте то, что надо делать, и вы будете чемпионами.

Чемпионки БССР по бадминтону в парных встречах Л.Н.Зотова , Г.Пермикова во время игры в Могилеве, 1962 г.

– Что важнее для достижения успеха – силовая подготовка или техника?

– Сложно сказать… Но, по моему мнению, силовая и скоростная подготовка должна занимать не менее 80%. А еще в бадминтоне нужно чувство волана, надо знать секреты его «поведения»: тот побеждает, кто играет на миллиметр, сантиметр к сетке.

– Китайцы побеждают потому, что они маленького роста, юркие?

– Не из-за этого. Там очень большой выбор талантливых, перспективных игроков. В Китае труднее выиграть чемпионат провинции, чем мира. Они каждый год выставляют на крупные международные соревнования нового спортсмена. Почему? Потому что выжимают из человека по полной. На следующий крупный турнир выходит новый игрок, более свежий, с одной целью в голове – победить на Олимпиаде.

– Датчанин Виктор Аксельсен установил рекорд по скорости полета волана – 423 километра в час. Даже не верится… Неужели это правда?

– Да. Но замер делается в течение одной-полторы секунды. Труднее представить себе то, что при такой скорости необходимо суметь обработать снаряд и целенаправленно ударить туда, куда нужно, а не просто сыграть на отбой. Хотя многие наши именно так и играют.

– Сейчас в Минске есть прекрасная база для тренировок бадминтонистов – корты на велодроме "Минск-Арены". Чья идея такого интересного совмещения двух видов спорта?

– История создания базы довольна любопытна. Будучи на Олимпийских играх в Пекине, Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко посетил соревнования по бадминтону. Они ему понравились, а когда узнал, что в этом виде спорта разыгрывается немало медалей, посчитал, что нужно придать новую динамику его развитию в нашей стране. Так впоследствии на велодроме, на свободных площадях, появились корты для игры в бадминтон.

– Бадминтон дорогой вид спорта?

– Не очень.

– Спортсменам платят призовые деньги за победы?

– Есть коммерческие турниры первой, второй категории. На них можно заработать и 50, и 100 тысяч долларов. Надо просто их выигрывать.

Член национальной сборной Беларуси по бадминтону Екатерина Заблоцкая. Подготовка к II Европейским играм, 2019 г.

– Каковы наши перспективы на II Европейских играх?

– Я готовил команду к II Европейским играм в Баку. Заняли 9-е и 17-места. Но туда был жесткий отбор. А так как соревнования проводятся у нас, то Беларуси выделили квоту без отбора.

Тренерский штаб сборной Беларуси по бадминтону назвал состав на II Европейские игры: в одиночном разряде выступят Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская, в смешанном парном разряде бороться за награды будет дуэт Алексей Конах / Кристина Силич.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.