Страницы белорусского спорта. Бокс

По законам ринга

Бокс наряду с борьбой является одним из классических видов единоборств. С древних времен люди пытались выяснять, кто сильнее, сражаясь в кулачном бою. Неудивительно, что самые ранние свидетельства подобных состязаний запечатлены еще на шумерских, египетских, римских, греческих и других древнейших настенных рисунках. В современном виде бокс как спортивное состязание, в котором соперники наносят удары руками в специальных перчатках, сформировался в конце ХIХ века в Англии. Впервые бокс на Олимпийских играх-1904 появился в американском Сент-Луисе и с тех пор неизменно, кроме ОИ-1912, входит в программу летних Олимпиад. В 2012 году на Играх в Лондоне дебютировал женский бокс.

С течением времени правила "кулачного боя" совершенствовались, и теперь соревнования под эгидой Международной ассоциации бокса проводятся в десяти весовых категориях у мужчин и в пяти у женщин. Мужские и женские бои длятся одинаково - 3 раунда по 3 минуты, рассказывает семикратный чемпион Беларуси, старший тренер национальной сборной, член судейской комиссии Европейской федерации бокса Александр Ермашевич.

На ринге чемпион СССР В. Яновский (справа) и чемпион Белоруссии по боксу Д. Трофименко. Г. Витебск. 1988 г.

Отсчет успехов белорусского бокса можно вести от Владимира Когана, выступавшего в весовой категории до 75 кг. Он начал свой спортивный путь в конце 30-х годов прошлого века. В годы Великой Отечественной войны Владимир Коган был стрелком на бомбардировщиках Ил-4 и Ту-2, совершил 140 боевых вылетов. Когда не было вылетов, он продолжал тренироваться, поддерживая форму. Вернувшись с войны с боевыми наградами, Владимир Коган в 1949 году стал чемпионом Советского Союза. Завершив выступления на ринге, начал тренировать. Он воспитал немало великолепных боксеров, среди которых почти четыре десятка мастеров спорта, за что был удостоен звания заслуженного тренера СССР.

Финал по боксу между В. Ботвинником и перворазрядником Ж. Аджаровым (г. Минск) во время 2-й Всебелорусской спартакиады. 1956 г.

Белорусские мастера кожаной перчатки много раз становились победителями и призерами чемпионатов Советского Союза, среди них Анатолий Березюк, Владимир Ботвинник, Эдуард Дубовский, Иван Перец… Этот список можно продолжать долго, говорит Александр Ермашевич. "Однако среди многочисленных звезд белорусского бокса, безусловно, стоит выделить первого и пока единственного олимпийского чемпиона уроженца Витебска Вячеслава Яновского, который завоевал золото на Играх в Сеуле-1988 в весовой категории до 63,5 кг. В суверенной истории нашей страны путь к олимпийскому пьедесталу продолжил еще один витебчанин Виктор Зуев, ставший обладателем олимпийского серебра в весе до 91 кг в Афинах-2004. Там же серебро завоевал воспитанник азербайджанской школы бокса Магомед Арипгаджиев (81 кг), выступавший в Афинах за Беларусь. Совсем немного до призовых мест на Олимпиадах не дотянулись еще два белорусских боксера - Сергей Дычков, занявший 5-е место в Атланте-1996, и Сергей Корнеев, который должен был быть в призах Лондона-2012, но, по мнению многих специалистов, уступил в 1/4 финала из-за предвзятого судейства.

Дмитрий Асанов (справа) вышел в финал весовой категории до 56 кг на Европейских играх. 2015 г.

Из нового поколения белорусских боксеров следует отметить успехи Дмитрия Асанова (56 кг), завоевавшего бронзу чемпионата мира в Дохе-2015 и серебро первых Европейских игр в Баку-2015. Он настроен перековать бакинское серебро на золото минских Игр. Наращивает мощь Евгений Кармильчик (49 кг), который стал бронзовым призером чемпионата Европы в Харькове-2017. Рассчитываем, что свои лучшие качества проявят Михаил Долголевец (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг).

Раиса Дягтерёва из Минска (слева) и Ольга Тукач из Гомельской области на Чемпионате Беларуси по боксу. 2011 г.

Женский бокс в нашей стране активно развивается с 2012 года, и в последние годы пришли первые значимые успехи - Виктория Кебикова (81 кг) стала обладательницей бронзовых медалей на чемпионатах мира и Европы, Яна Бурим (51 кг) завоевала бронзу континентального первенства. Они, а также их коллеги по национальной сборной со всей серьезностью готовятся к II Европейским играм и очень хотят завоевать награды и порадовать болельщиков, отметил Александр Ермашевич.

Боксерский турнир II Европейских игр в Минске пройдет с 21 по 30 июня во дворце спорта "Уручье". В нем примут участие 316 спортсменов, которые разыграют 15 комплектов наград (10 - у мужчин, 5 - у женщин).

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Игорь ХАДАСЕВИЧ. Фото БЕЛТА