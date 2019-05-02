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Страницы белорусского спорта. Дзюдо, самбо, карате

Спорт 02.05.2019 | 10:03
Фестиваль боевых искусств в Бресте
Фестиваль боевых искусств в Бресте

Дзюдо является одной из разновидностей древних японских единоборств. Самостоятельным видом стало в конце XIX века, когда Дзигоро Кано убрал из традиционного джиу-джитсу (системы боевых искусств, включающих в себя техники работы с оружием и без него) опасные удары и броски, заменив их более мягкими. Главной идеей было создать гармоничный вид единоборства не только для физического, но и общего развития молодежи, со своей философией. В 1889 году благодаря стараниям основоположника школа дзюдо открылась во Франции, а вскоре приверженцы этого вида спорта появились в Великобритании, США и далее по всему миру.

Схватка борцов тяжелого веса П.Алейникова ("Динамо", г.Киев) и С.Лисафина (Вооруженные силы, г.Минск). Личное первенство СССР по борьбе самбо во Дворце спорта ЦСКА, г. Москва, 1964 г.
Схватка борцов тяжелого веса П.Алейникова ("Динамо", г.Киев) и С.Лисафина (Вооруженные силы, г.Минск). Личное первенство СССР по борьбе самбо во Дворце спорта ЦСКА, г. Москва, 1964 г.

Первый чемпионат планеты по дзюдо был проведен в 1956 году в Токио. В 1964-м, также в японской столице, состоялся олимпийский дебют. Тогда представители Советского Союза завоевали 4 бронзы. Это стало настоящим фурором, ведь в сборной СССР выступали мастера борьбы самбо. Долгое время самбо и дзюдо развивались параллельно, некоторые атлеты выступали в двух видах спорта сразу. Но после изменений в правилах это стало невозможно. В СССР федерацию дзюдо создали в 1962 году. Как отметил главный тренер нынешней национальной сборной по дзюдо Леонид Свирид, самостоятельная федерация дзюдо в БССР образована только в 1977 году.

Александр Стешенко и Александр Вечерзак в поединке за бронзу. Европейские игры в Баку, 2015 г.
Александр Стешенко и Александр Вечерзак в поединке за бронзу. Европейские игры в Баку, 2015 г.

В суверенной Беларуси первым призером Олимпийских игр по дзюдо стал Анатолий Ларюков (в весовой категории 73 кг), который завоевал бронзу в Сиднее-2000. Через 4 года в Афинах блестяще выступил тяжеловес Игорь Макаров (100 кг), став первым, и пока единственным, белорусским олимпийским чемпионом по дзюдо. Хорошо зарекомендовали себя на международной арене Виталий Песняк, Натик Багиров, Сергей Кухаренко, Сергей Шундиков, Дарья Скрыпник и нынешний лидер женской команды Марина Слуцкая. В общем, говорит Леонид Свирид, у белорусов хорошие борцовские традиции, и на II Европейских играх современное поколение дзюдоистов должно показать свои лучшие результаты. "Выступать на домашних соревнованиях - всегда большая ответственность. Конкуренция будет высокая, но мы постараемся сделать все, чтобы наши спортсмены показали максимум. Планируем завоевать минимум две награды. Надо уже зарабатывать лицензионные очки, чтобы попасть на Олимпийские игры - 2020 в Токио", - комментирует он.

Турнир II Европейских игр по дзюдо пройдет 22-25 июня в "Чижовка-Арене", будет разыграно 15 комплектов наград.

Основателями самбо считаются Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков и Виктор Спиридонов, которые объединили приемы из якутской, грузинской, узбекской, татарской, японской борьбы в одну систему и назвали ее "самбо" - самооборона без оружия.

Главный тренер сборной Беларуси Вячеслав Кот рассказал, что на Играх в Минске нашу страну представят 18 самбистов. "Все атлеты в строю, подготовка проходит в плановом режиме. Готовы бороться и показывать хороший результат. Будет здорово, если болельщики на предстоящем форуме будут поддерживать своих спортсменов, но борцы должны уповать не только на помощь родных трибун. Главное - сосредоточиться на подготовке и достойно провести ответственные поединки", - считает Вячеслав Кот.

Андрей Казусенок и Алсим Черноскулов. Европейские игры в Баку, 2015 г.
Андрей Казусенок и Алсим Черноскулов. Европейские игры в Баку, 2015 г.

Турнир по самбо II Европейских игр пройдет за два дня - 22 и 23 июня - в минском Дворце спорта. Планируется разыграть 18 комплектов наград.

На Играх в Минске немалый интерес вызовет и турнир по карате. Этот вид боевых единоборств известен с конца XIX века. Первый бум карате (с японского - "пустая рука") Советский Союз пережил на стыке 70-80-х годов прошлого века, когда в стране была создана федерация этого вида спорта. У истоков карате в Беларуси стояли Леонид Лущик, Александр Кожемякин, Олег Кириенко, которые отлично выступали на всесоюзных и международных турнирах.

Во время фестиваля боевых искусств в Бресте, 2017 г.
Во время фестиваля боевых искусств в Бресте, 2017 г.

Однако в 1982 году карате официально запретили. Миллионы его приверженцев были вынуждены спрятать кимоно. Правда, настоящие фанаты заниматься не бросили - кто-то ушел в рукопашный бой, кто-то создавал военно-патриотические клубы, говорит главный тренер сборной Беларуси Анатолий Курьянович. Он считает, что сейчас карате переживает второе рождение. "У нас хватает сильных атлетов, например, Антон Исаков (в весовой категории 84 кг) является обладателем серебра чемпионата Европы-2019, а Мария Кулинкович (50 кг) завоевала бронзу континентального форума 3 года назад", - подчеркивает наставник. На Играх в Минске выступят 12 белорусских каратистов, которые намерены порадовать зрителей на главном старте сезона и заработать рейтинговые очки для квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Турнир по карате II Европейских игр пройдет 28-29 июня в "Чижовка-Арене", борьба развернется за 12 комплектов наград.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Игорь Хадасевич, Александр Жибуль. Фото БЕЛТА

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Теги
БЕЛТА, дзюдо, Европейские игры, каратэ, проект, самбо, фотография
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