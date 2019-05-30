Страницы белорусского спорта. Художественная гимнастика

Грация. Пластика. Красота

Художественная гимнастика - женский вид спорта, для которого характерно выполнение под музыку сложных комбинаций из гимнастических и танцевальных упражнений с предметами (лентой, мячом, обручем, скакалкой, булавами) и без них. В начале XX века он соединил различные виды художественного движения: эстетической, ритмической, танцевальной гимнастики и свободного танца. C 1984 года художественная гимнастика включена в программу Олимпийских игр.

Чемпионка Молодечненской области по художественной гимнастике, ученица средней школы №1 г. Ошмяны Л. Качалова выполняет упражнение с булавами на тренировке. 1956 г.

Гимнастки выполняют упражнения на ковре. В работе с лентой, мячом, обручем, скакалкой и булавами должны участвовать обе руки. Предметы постоянно находятся в движении, иначе начисляются штрафные очки. Упражнения продолжаются 57-90 секунд. В это время тренеру запрещается разговаривать со спортсменкой, судьями или музыкантом.

Яркой звездой белорусской художественной гимнастики является уроженка Смолевичей Марина Лобач. В 1988 году в Сеуле она стала олимпийской чемпионкой в самом сложном виде - многоборье. Марина также является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Марина Лобач выступает на Олимпийских играх в Сеуле. 1988 г.

Сейчас прославленная гимнастка возглавляет школу своего имени, занимается судейством. Возле Дворца гимнастики, который был открыт в 2018 году с участием Президента Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко, установлена скульптурная композиция из гимнастических лент, а также гранитный шар с оттиском ладони Марины Лобач. На лентах надпись - "Мечты сбываются! Здесь будут рождаться чемпионы и закаляться характеры".

С первенств мира или Европы наши грации не возвращаются без наград. Главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская отмечает: "Смысл спорта в том, чтобы победить себя. И не только спорта, но и жизни - победить себя, приучить к трудолюбию, дисциплине, преодолению трудностей, совершенствованию навыков и умений. Все это пригодится не только в гимнастике, но и вне ее. Иначе ни в спорте, ни в жизни хороших результатов не добьешься. Победить себя - значит, преодолеть прежде всего свои слабости".

Чтобы показать огромную роль Ирины Лепарской в художественной гимнастике Беларуси, стоит назвать ее звездных воспитанниц. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Юлия Раскина выиграла серебряную награду, национальная команда в групповом многоборье также стала серебряным призером. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году Инна Жукова завоевала серебряную медаль, у национальной команды - бронза. Любовь Черкашина с бронзовой медалью вернулась в 2012 году из олимпийского Лондона.

Интересная деталь, которая свидетельствует о мужестве гимнасток, - в детстве Екатерина Галкина, чтобы продолжить заниматься любимым видом спорта, согласилась на операцию на сердце. А В 2017 и 2018 годах девушка на мировых первенствах завоевала серебряные медали. "Если бы не операция, я не смогла бы выдерживать тяжелые нагрузки, - говорит Екатерина Галкина. - Когда ничего не происходит, так жить скучно. Я много потратила на спорт, и нужно было доводить дело до конца… Художественная гимнастика для меня - это когда по-настоящему получаешь удовольствие от работы, это азарт".

Екатерина Галкина

В "Минск-Арене" 3-4 мая прошли тестовые соревнования к II Европейским играм по художественной гимнастике. Свое мастерство продемонстрировали признанные звезды сборных Беларуси, России, Австрии, Эстонии, Румынии и Молдовы.

На недавнем чемпионате Европы в Баку в упражнении с обручем белоруска Екатерина Галкина заняла второе место. Юниорская команда Беларуси в групповых упражнениях завоевала серебро в многоборье и опередила многие сильные сборные.

На II Европейских играх 22 и 23 июня 52 лучшие грации Европы разыграют в "Минск-Арене" 8 комплектов наград: в индивидуальном и групповом многоборье, а также в финалах отдельных видов. За многие сборные будут выступать чемпионки мира и Европы. Любопытно, что в групповых упражнениях именно наши художницы откроют программу соревнований. Ирина Лепарская связывает определенные надежды с таким раскладом. "Первые начинают и выигрывают", - говорит она.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Виктор Ловгач. Фото БЕЛТА