Страницы белорусского спорта. Легкая атлетика

Легкая атлетика является, пожалуй, самым древним видом спортивных состязаний. Принято считать, что ее история началась в 776 году до нашей эры, когда на Олимпийских играх в Древней Греции проводились состязания по бегу. С тех пор соревнования легкоатлетов хоть и претерпели немало изменений, но в их основе остались все те же классические виды - бег, прыжки и метания. Эти дисциплины неизменно входят в программу современных Олимпиад, возрожденных в 1896 году.

Чемпион СССР в беге на 100 метров с барьерами В. Балихин (Брест) на дистанции во время чемпионата по легкой атлетике на стадионе. 1970 г.

В долгой истории белорусской легкой атлетики немало ярких страниц, говорит серебряный призер пекинской Олимпиады-2008, а ныне председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. В 1952 году в Хельсинки белорусы в составе сборной СССР впервые выступили на Олимпийских играх и с тех пор неизменно участвуют в Олимпиадах.

Победитель областных юношеских отборочных соревнований по легкой атлетике в толкании ядра среди девушек Н. Бычкова. 1952 г.

В разные годы на олимпийский пьедестал поднималось немало белорусских представителей этого вида спорта. "Мне как метателю молота прежде всего хочется сказать о коллегах. Это и Михаил Кривоносов, который первым из белорусов стал призером Игр, завоевав серебро в Мельбурне-1956, и первый белорусский олимпийский чемпион Василий Руденков, который был лучшим в Риме-1960, и победивший в Токио-1964 Ромуальд Клим, у которого есть также серебро Мехико-1968. Словом, каждый спортсмен, поднимавшийся на олимпийский пьедестал, достоин отдельного разговора, это наша история!" - отмечает Вадим Девятовский.

Вадим Девятовский. Олимпиада-2008.

Любители спорта со стажем, да и молодые болельщики, помнят достижения бегуньи Татьяны Ледовской, метательниц диска Эллины Зверевой и Ирины Ятченко, молотобойцев Игоря Астапковича и Ивана Тихона, многоборцев Натальи Сазанович и Андрея Кравченко.

"Конечно, главное, что вспоминается из олимпийских достижений белорусов, - триумф Юлии Нестеренко на Играх в 2004 году в Афинах. Резонанс от ее победы на стометровке до сих пор в сердцах не только белорусских болельщиков. Это была суперсенсация! Юлия очень ярко прославила нашу страну", - подчеркивает председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко. 2004 г.

Говоря о легкоатлетическом турнире II Европейских игр, Вадим Девятовский замечает, что он пройдет в новом формате - "Динамичная новая легкая атлетика" (Dynamic New Athletics, DNA). Формат состязаний предполагает проведение матчей между смешанными командами, где все сборные распределяются по группам, начиная с квалификационного раунда. В каждом матче предусмотрены состязания в следующих девяти видах: бег на 100 м у женщин и мужчин, бег на 110 м с барьерами у мужчин, на 100 м с барьерами у женщин, метание копья у женщин, прыжки в длину у женщин, прыжки в высоту у мужчин, эстафетный бег 4x400 м (две женщины, двое мужчин) и смешанный эстафетный бег в виде гонки преследования (две женщины, двое мужчин).

"Мы увидим самых знаменитых белорусских легкоатлетов, которые попали в эти виды. В первую очередь это Татьяна Холодович - в метании копья, Эльвира Герман или Алина Талай - определимся, кто в барьерном спринте выступит, Анастасия Мирончик-Иванова - прыгунья в длину, она дала бой самой Иване Шпанович на ЧЕ в Глазго. Безусловно, мужские прыжки в высоту привлекут пристальное внимание. Здесь рассчитываем на Максима Недосекова, который постепенно набирает обороты. В гладком спринте может выстрелить Кристина Тимановская, она с каждым годом прибавляет в результатах. Это касается и барьериста Виталия Парахонько - очень талантливый парень. Это основные виды, в которых мы рассчитываем взять медали", - комментирует Вадим Девятовский.

"Не нужно сбрасывать со счетов и участников эстафет, они пройдут уже с учетом набранных очков, это будет очень интересное зрелище! Сейчас как раз входит в форму наша чемпионка мира на 800-метровке Марина Арзамасова, которая побежит 600 метров в так называемом ханте. В общем, зрителям, которые придут на динамовские трибуны, не придется скучать. Окончательный состав легкоатлетической сборной Беларуси будет определен после республиканской универсиады, которая пройдет в середине мая в Бресте", - отмечает глава БФЛА.

Чемпионка мира на 800-метровке Марина Арзамасова

Легкоатлетический турнир II Европейских игр состоится с 23 по 28 июня на стадионе "Динамо". Спортсмены разыграют 10 комплектов наград: 9 в отдельных видах и командном зачете.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Игорь Хадасевич. Фото БЕЛТА