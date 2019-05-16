Страницы белорусского спорта. Стрельба из лука

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 мая 2019, Чт
+14°C
Сплошная облачность EUR 2.3417
USD 2.0889
RUB 3.2378
Главное
Фото из архива Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы
Президент
В Беларуси планируют усилить контроль за экспортом стратегически важных товаров
Общество
"BitOffice" – новый онлайн-сервис для регистрации вашего бизнеса
Общество
РЕПОРТАЖ: Чем удивят зрителей участники второго полуфинала "Евровидения-2019"
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ЕЭК формирует перечень импортных комплектующих к электромобилям для снижения таможенных пошлин
15:45 Экономика
Первый канал аннулировал результаты финала "Голос. Дети" из-за накрутки голосов
15:34 В мире
МАЗ планирует расширить сеть сервисных центров и представительств за рубежом
15:30 Экономика
Гандболисты БГК в Кубке Белгазпромбанка сыграют с командами из Австрии, Франции и Финляндии
15:28 Спорт
Лера Кудрявцева удивила фото с молодым мужем
14:58 Калейдоскоп
Лукашенко потребовал увеличить продажу цемента на внешние рынки
14:51 Президент
Под Гродно пьяный водитель из мести таранил другую машину
14:48 Происшествия
Насильник пытался уйти от выплаты жертве компенсации, но ее права защитила прокуратура
14:37 Происшествия
ЕЭК намерена использовать мировой опыт в устранении барьеров в сфере международных перевозок
14:36 Экономика
В Волковысском районе мужчина до смерти избил сожительницу
14:34 Происшествия
Белгидромет намерен повысить точность прогнозов через развитие кадрового и технического потенциала
14:29 Общество
"Беллегпром" будет производить больше стильной одежды для деловых женщин - Лугина
14:25 Экономика
Вопрос о назначении генсека ОДКБ будет решаться 22 мая - Семериков
14:24 Политика
В Гродно завершено расследование дела в отношении членов транснациональной группы наркоторговцев
14:18 Происшествия
Несвижский замок приглашает в Ночь музеев на иммерсивное шоу "Приезд короля"
14:15 Культура
ЕЭК разработала план реализации первого цифрового проекта в ЕАЭС
14:02 Экономика
Факультет цифровой экономики появится в БГЭУ
13:48 Общество
Лидер группы "Океан Эльзы" представил партию, с которой пойдет на парламентские выборы
13:45 В мире
Доллар и евро на торгах 16 мая подешевели, российский рубль подорожал
13:43 Экономика
Республиканская универсиада стартовала в Бресте
13:40 Спорт
Все новости
Темы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Год малой родины Год малой родины
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Страницы белорусского спорта. Стрельба из лука

Спорт 16.05.2019 | 10:11
Антон Прилепов
Антон Прилепов

Не СТРЕЛЫ Амура

Стрельба из лука – очень зрелищное, красивое упражнение, где нужен меткий глаз, крепкие руки, железная выдержка и хладнокровный расчет.

В Беларуси этим видом спорта начали заниматься в 1969 году. Сначала он культивировался в Минске, затем покорил Брест, Могилев, Витебск, Гомель, Гродно.Первую крупную награду в стрельбе из лука Беларусь получила в 1980-м. Серебряную медаль на Олимпийских играх в Москве завоевал представитель Бреста Борис Исаченко.

Команда ДОСААФ БССР по стрельбе из лука, 1964 г.
Команда ДОСААФ БССР по стрельбе из лука, 1964 г.

Бронзовую награду с VIII летней спартакиады народов СССР в 1983-м привезла мужская команда нашей республики в составе брестчан Бориса Исаченко, Игоря Когая и минчанина Владимира Опарина.

Не заставили себя ждать долго и другие победы. Великолепно выступала уроженка Могилева Елена Марфель. Она чемпионка мира и Европы – установила два мировых рекорда. Ее достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Могилевская лучница, мастер спорта международного класса Елена Марфель, 1985 г.
Могилевская лучница, мастер спорта международного класса Елена Марфель, 1985 г.

С 1992 года в истории стрельбы из лука пишется новая страница – Республика Беларусь выступает самостоятельной командой, а национальная федерация этого вида спорта стала самостоятельным членом международной (ФИТА).

В 1993 году национальную команду возглавил Александр Сведенцов, и сразу же на чемпионате мира в Турции наша женская сборная в составе минчанок Ольги Якушевой, Ольги Забугиной и могилевчанки Татьяны Елиной заняла 7-е место. Через год на чемпионате Европы мужская команда в составе Бориса Исаченко (Брест), Владимира Опарина (Минск) и Владимира Долгоносова (Могилев) заняла 6-е место.

Затем успехов добивается минчанка Ольга Якушева – становится бронзовым призером на чемпионате мира в помещении, призером на двух чемпионатах Европы и занимает 5-е место на Олимпийских играх в Атланте.

Сейчас национальную сборную возглавляет участница двух Олимпийских игр серебряный призер I Европейских игр Екатерина Тимофеева. В детстве она перепробовала много видов спорта – баскетбол, настольный теннис, стрельбу пулевую, бадминтон. Почти пять лет занималась спортивной акробатикой. А в 14 лет "прилипла" к луку. Об этом виде спорта и перспективах команды она рассказала в интервью нашему корреспонденту.

Участница I Европейских игр в Баку Екатерина Тимофеева, 2015 г.
Участница I Европейских игр в Баку Екатерина Тимофеева, 2015 г.

– Екатерина Николаевна, на I Европейских играх в Баку наши лучники завоевали две медали: серебро – женская команда в составе вас, Анны Марусовой и Елены Толкач, а также бронзу – в индивидуальном первенстве Антон Прилепов. Чего ждать в Минске?

Антон Прилепов
Антон Прилепов

– Сложно сказать, спорт есть спорт: сегодня ты наверху, а завтра – не сложилось. Но мы верим, что наши спортсмены в состоянии показать высокий результат.

– Какие крупные международные соревнования будут предшествовать Играм?

– Сначала 20–26 мая пройдет этап Кубка мира, с 9 по 16 июня – чемпионат мира, затем Европейские игры.

– Какое из этих соревнований для команды важнее?

– Все старты очень важны. На чемпионате мира и в Минске будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Очень важно выступить хорошо – 8 первых мужских и женских команд попадают на Олимпиаду. Так что нужно будет показывать максимальные результаты.

– Чтобы завоевать лицензию в Токио, какой результат надо показать в Минске?

– Только первое место. Правда, если на чемпионате мира кто-то получит золотую медаль и повторит этот успех в Минске, то на Олимпийские игры получит путевку спортсмен, занявший второе место.

– Где вы начинали заниматься стрельбой из лука?

– В Мозыре, там была очень хорошая школа. Выросла до мастера спорта. Оттуда попала в национальную команду, к тренерам Алле Степановне Мельник и Олегу Лукичу Дубинину.

– И выступили на Олимпийских играх?

– Да, в Пекине заняла 23-е место, в Лондоне 17-е, когда уже шла борьба за медали, в одной шестнадцатой финала проиграла олимпийской чемпионке…

– Какими личностными характеристиками надо обладать, чтобы достигать в этом виде спорта высоких результатов?

– Выделить что-то конкретное нельзя. Есть дети одаренные, талантливые, а есть те, которые своим трудом, целеустремленностью добиваются успехов. Когда сочетаются и талант, и целеустремленность, и желание, вот тогда спортсмен может дорасти до Мастера. И опять же не факт, что при этом он дойдет до своей вершины. Сейчас очень много других соблазнов.

– В стрельбе из лука нужна сила?

– Конечно! Я когда-то к своему дедушке приехала с луком. А он у меня незрячим был. Потрогал чемодан с оружием, поднял его и говорит: "Тяжелый… Внученька, ты бы лучше стреляла из пистолетика. Его в карманчик положил и все. А тут такие тяжести". Да, чемодан с луком весит порядка 15 килограммов. Сам лук – 3–4 килограмма. К тому же, когда стреляешь, нужно учитывать силу натяжения тетивы: у девочек она доходит до 18 килограммов, у мальчиков – более 20. Поэтому у спортсмена должны быть хорошо развиты определенные группы мышц. Ну и, конечно, стрелкам нужно уметь сосредоточиться, сконцентрировать свое внимание. Важной составляющей является психология.

– Психология в белорусском спорте – одна из больших проблем. Наверное, она часто нам приносит «подарки» в виде четвертых мест…

– И мы из-за нее страдаем – тоже часто не дотягиваем до пьедестала. Вот недавно наши девочки четверыми стали на чемпионате Европы в помещении. Если бы молодая спортсменка последним выстрелом попала в девятку, были бы с бронзовыми медалями.

– Какие-то особые упражнения, которые не включены в программу Олимпийских игр, в Минске намечаются?

– Да, стрельба из блочного лука. В нем выше скорость полета стрелы, он оснащен линзой, спуск тетивы производится не пальцами, а кнопкой. Это упражнение включено в программы соревнований этапов Кубка и чемпионатов мира. На Играх стрелять из такого лука будут по 16 мужчин и женщин.

– Для зрителей стрельба из лука интересна?

– Очень! Соревнования показывают на большом экране, два спортсмена-дуэлянта стараются победить друг друга, видны их эмоции, за соперничеством через видеокамеру очень удобно наблюдать.

– Кто самый титулованный из наших лучников?

– Борис Исаченко, он один имеет олимпийскую медаль. Ему уже 60 лет. Долгое время был главным тренером национальной команды. Сейчас тренирует детей.

– Кого из молодых спортсменов нашей национальной команды вы считаете самым перспективным?

– Карину Козловскую. Эта девочка появилась у нас в прошлом году, начала показывать хорошие результаты. Стреляет даже лучше некоторых ребят из мужского состава. У нее талант. К тому же Карина – человек с характером, что тоже немаловажно, упорно идет к поставленной цели.

На II Европейских играх в стрельбе из лука 128 спортсменов разыграют 8 комплектов медалей. Соревнования пройдут 21-27 июня в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский".

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Виктор ЛОВГАЧ. 7 Дней Фото из архива БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
БЕЛТА, Европейские игры, проект, стрельба из лука, фотография
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Двери
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3417 BYN 2.34 BYN 2.344 BYN
USD
2.0889 BYN 2.086 BYN 2.091 BYN
RUB
3.2378 BYN 3.232 BYN 3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы
Все видео

Фотоновости

Заседание оргкомитета по подготовке VI Форума регионов Беларуси и России прошло в Минске
Все фото

Инфографика

Портрет белорусской семьи В 2018 году в Беларуси заключено 60 714 браков. Количество браков на 1000 человек населения - 6,4*.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время согласования Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы
Лукашенко потребовал увеличить продажу цемента на внешние рынки
Лукашенко о преподавании в вузах: надо ближе к жизни готовить студентов
Политика
Фото из архива Представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства
Вопрос о назначении генсека ОДКБ будет решаться 22 мая - Семериков
МИД Беларуси уверен в необходимости отказа от контрпродуктивной дилеммы "с Востоком или с Западом"
Экономика
Фото из архива Переговоры по компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в РФ продолжаются на всех уровнях - Минфин
ЕЭК формирует перечень импортных комплектующих к электромобилям для снижения таможенных пошлин
МАЗ планирует расширить сеть сервисных центров и представительств за рубежом
Происшествия
На месте происшествия. Фото Брестского областного управления МЧС Легковушка столкнулась с грузовиком в Каменецком районе
Под Гродно пьяный водитель из мести таранил другую машину
Насильник пытался уйти от выплаты жертве компенсации, но ее права защитила прокуратура
Общество
Малашко: важно обеспечить быструю и качественную медпомощь жителям малых населенных пунктов
Белгидромет намерен повысить точность прогнозов через развитие кадрового и технического потенциала
Факультет цифровой экономики появится в БГЭУ
Регионы
Фото из архива Третья линия Минского метрополитена объявлена городской молодежной стройкой
Афиша выходного дня: Ночь музеев, "Viva Ровар" и огненный праздник в Лидском замке
ГАИ Минской области 17-20 мая проведет акцию "Скорость"
Технологии
Фото из архива Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
В Париже через 5 лет может появиться воздушный городской транспорт
Хакатон социально значимых проектов пройдет 18-19 мая в EPAM в сотрудничестве с госорганами
Культура
Йонида Маличи (Албания) во время генеральной репетиции второго полуфинала РЕПОРТАЖ: Чем удивят зрителей участники второго полуфинала "Евровидения-2019"
Несвижский замок приглашает в Ночь музеев на иммерсивное шоу "Приезд короля"
Литературный музей Янки Купалы приглашает отметить свой 75-летний юбилей в Ночь музеев
В мире
Владимир Зеленский. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА Верховная рада Украины назначила дату инаугурации Зеленского
Первый канал аннулировал результаты финала "Голос. Дети" из-за накрутки голосов
Лидер группы "Океан Эльзы" представил партию, с которой пойдет на парламентские выборы
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Киану Ривз оставил отпечатки ладоней и ног возле театра в США
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
Лера Кудрявцева удивила фото с молодым мужем
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия