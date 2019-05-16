Страницы белорусского спорта. Стрельба из лука

Не СТРЕЛЫ Амура

Стрельба из лука – очень зрелищное, красивое упражнение, где нужен меткий глаз, крепкие руки, железная выдержка и хладнокровный расчет.

В Беларуси этим видом спорта начали заниматься в 1969 году. Сначала он культивировался в Минске, затем покорил Брест, Могилев, Витебск, Гомель, Гродно.Первую крупную награду в стрельбе из лука Беларусь получила в 1980-м. Серебряную медаль на Олимпийских играх в Москве завоевал представитель Бреста Борис Исаченко.

Команда ДОСААФ БССР по стрельбе из лука, 1964 г.

Бронзовую награду с VIII летней спартакиады народов СССР в 1983-м привезла мужская команда нашей республики в составе брестчан Бориса Исаченко, Игоря Когая и минчанина Владимира Опарина.

Не заставили себя ждать долго и другие победы. Великолепно выступала уроженка Могилева Елена Марфель. Она чемпионка мира и Европы – установила два мировых рекорда. Ее достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Могилевская лучница, мастер спорта международного класса Елена Марфель, 1985 г.

С 1992 года в истории стрельбы из лука пишется новая страница – Республика Беларусь выступает самостоятельной командой, а национальная федерация этого вида спорта стала самостоятельным членом международной (ФИТА).

В 1993 году национальную команду возглавил Александр Сведенцов, и сразу же на чемпионате мира в Турции наша женская сборная в составе минчанок Ольги Якушевой, Ольги Забугиной и могилевчанки Татьяны Елиной заняла 7-е место. Через год на чемпионате Европы мужская команда в составе Бориса Исаченко (Брест), Владимира Опарина (Минск) и Владимира Долгоносова (Могилев) заняла 6-е место.

Затем успехов добивается минчанка Ольга Якушева – становится бронзовым призером на чемпионате мира в помещении, призером на двух чемпионатах Европы и занимает 5-е место на Олимпийских играх в Атланте.

Сейчас национальную сборную возглавляет участница двух Олимпийских игр серебряный призер I Европейских игр Екатерина Тимофеева. В детстве она перепробовала много видов спорта – баскетбол, настольный теннис, стрельбу пулевую, бадминтон. Почти пять лет занималась спортивной акробатикой. А в 14 лет "прилипла" к луку. Об этом виде спорта и перспективах команды она рассказала в интервью нашему корреспонденту.

Участница I Европейских игр в Баку Екатерина Тимофеева, 2015 г.

– Екатерина Николаевна, на I Европейских играх в Баку наши лучники завоевали две медали: серебро – женская команда в составе вас, Анны Марусовой и Елены Толкач, а также бронзу – в индивидуальном первенстве Антон Прилепов. Чего ждать в Минске?

Антон Прилепов

– Сложно сказать, спорт есть спорт: сегодня ты наверху, а завтра – не сложилось. Но мы верим, что наши спортсмены в состоянии показать высокий результат.

– Какие крупные международные соревнования будут предшествовать Играм?

– Сначала 20–26 мая пройдет этап Кубка мира, с 9 по 16 июня – чемпионат мира, затем Европейские игры.

– Какое из этих соревнований для команды важнее?

– Все старты очень важны. На чемпионате мира и в Минске будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Очень важно выступить хорошо – 8 первых мужских и женских команд попадают на Олимпиаду. Так что нужно будет показывать максимальные результаты.

– Чтобы завоевать лицензию в Токио, какой результат надо показать в Минске?

– Только первое место. Правда, если на чемпионате мира кто-то получит золотую медаль и повторит этот успех в Минске, то на Олимпийские игры получит путевку спортсмен, занявший второе место.

– Где вы начинали заниматься стрельбой из лука?

– В Мозыре, там была очень хорошая школа. Выросла до мастера спорта. Оттуда попала в национальную команду, к тренерам Алле Степановне Мельник и Олегу Лукичу Дубинину.

– И выступили на Олимпийских играх?

– Да, в Пекине заняла 23-е место, в Лондоне 17-е, когда уже шла борьба за медали, в одной шестнадцатой финала проиграла олимпийской чемпионке…

– Какими личностными характеристиками надо обладать, чтобы достигать в этом виде спорта высоких результатов?

– Выделить что-то конкретное нельзя. Есть дети одаренные, талантливые, а есть те, которые своим трудом, целеустремленностью добиваются успехов. Когда сочетаются и талант, и целеустремленность, и желание, вот тогда спортсмен может дорасти до Мастера. И опять же не факт, что при этом он дойдет до своей вершины. Сейчас очень много других соблазнов.

– В стрельбе из лука нужна сила?

– Конечно! Я когда-то к своему дедушке приехала с луком. А он у меня незрячим был. Потрогал чемодан с оружием, поднял его и говорит: "Тяжелый… Внученька, ты бы лучше стреляла из пистолетика. Его в карманчик положил и все. А тут такие тяжести". Да, чемодан с луком весит порядка 15 килограммов. Сам лук – 3–4 килограмма. К тому же, когда стреляешь, нужно учитывать силу натяжения тетивы: у девочек она доходит до 18 килограммов, у мальчиков – более 20. Поэтому у спортсмена должны быть хорошо развиты определенные группы мышц. Ну и, конечно, стрелкам нужно уметь сосредоточиться, сконцентрировать свое внимание. Важной составляющей является психология.

– Психология в белорусском спорте – одна из больших проблем. Наверное, она часто нам приносит «подарки» в виде четвертых мест…

– И мы из-за нее страдаем – тоже часто не дотягиваем до пьедестала. Вот недавно наши девочки четверыми стали на чемпионате Европы в помещении. Если бы молодая спортсменка последним выстрелом попала в девятку, были бы с бронзовыми медалями.

– Какие-то особые упражнения, которые не включены в программу Олимпийских игр, в Минске намечаются?

– Да, стрельба из блочного лука. В нем выше скорость полета стрелы, он оснащен линзой, спуск тетивы производится не пальцами, а кнопкой. Это упражнение включено в программы соревнований этапов Кубка и чемпионатов мира. На Играх стрелять из такого лука будут по 16 мужчин и женщин.

– Для зрителей стрельба из лука интересна?

– Очень! Соревнования показывают на большом экране, два спортсмена-дуэлянта стараются победить друг друга, видны их эмоции, за соперничеством через видеокамеру очень удобно наблюдать.

– Кто самый титулованный из наших лучников?

– Борис Исаченко, он один имеет олимпийскую медаль. Ему уже 60 лет. Долгое время был главным тренером национальной команды. Сейчас тренирует детей.

– Кого из молодых спортсменов нашей национальной команды вы считаете самым перспективным?

– Карину Козловскую. Эта девочка появилась у нас в прошлом году, начала показывать хорошие результаты. Стреляет даже лучше некоторых ребят из мужского состава. У нее талант. К тому же Карина – человек с характером, что тоже немаловажно, упорно идет к поставленной цели.

На II Европейских играх в стрельбе из лука 128 спортсменов разыграют 8 комплектов медалей. Соревнования пройдут 21-27 июня в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский".

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.