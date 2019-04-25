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Страницы белорусского спорта. Стрельба пулевая и стендовая

Спорт 25.04.2019 | 10:05
Евгения Галузо. Фото из архива
Евгения Галузо. Фото из архива

Цель и цели

Почти каждый из нас когда-нибудь из чего-то стрелял. В детстве – из рогатки, игрушечного пистолета, потом – из пневматической винтовки, или, как ее называют, "воздушки", в тире...

Стрельба – это зрелищный, захватывающий вид спорта, начало которого уходит в далекую историю. Сначала состязались в стрельбе из лука и арбалета, а когда в ХIV веке появилось огнестрельное оружие, в том числе и нарезное, стала развиваться пулевая стрельба.

Впервые медали в этом виде спорта были разыграны на I Олимпийских играх в Афинах в 1896 году, а инициатор их включения в программу – основатель современных Игр Пьер де Кубертен, который сам был семикратным чемпионом Франции по стрельбе из пистолета.

Участницы Республиканских стрелково-снайперских соревнований ДОСАРМ. Р.Моисеенко (Гомель), В.Руднева (Могилнв) и Л.Чередниченко (Витебск). 1950 г.
Участницы Республиканских стрелково-снайперских соревнований ДОСАРМ. Р.Моисеенко (Гомель), В.Руднева (Могилнв) и Л.Чередниченко (Витебск). 1950 г.

В Беларуси стрелковый спорт начал развиваться в 20-е годы прошлого века. Соревнования проводились в вузах, техникумах, коллективах физкультуры на заводах и фабриках.

Особых успехов на международной арене наши снайперы не добивались, на Олимпийские игры они отобрались лишь в 1964 году. Затем их стали включать в олимпийские команды СССР постоянно. Далее дело пошло успешнее. С тех пор стрелки из Беларуси постоянно были в составе команды. Первым олимпийским чемпионом стал Александр Газов в 1976 году в Монреале, россиянин, который затем связал свою судьбу с Беларусью.

Интересная деталь: первый комплект медалей на летних Олимпийских играх разыгры-вают именно стрелки. И в 1988-м счет золотым медалям Олимпиады в Сеуле открыла воспитанница гродненской стрелковой школы Ирина Шилова. Наша, кровная белоруска!

Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, чемпионка мира и Европы, чемпионка Олимпийских игр в Сеуле Ирина Шилова. 1988 г.
Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, чемпионка мира и Европы, чемпионка Олимпийских игр в Сеуле Ирина Шилова. 1988 г.

Раскрывая затем секреты своего успеха, Ирина сказала: "Все дело в интенсивных тренировках: затрачиваю до 150 патронов в день. Чтобы пуля попала в цель, каждый выстрел надо старательно выверить, на некоторый уходит до 10 минут. Умножьте 150 на 10 – это стоит немало здоровья и нервов. Но в итоге покоряется цель...".

На Играх 1992 года в Барселоне успех Ирины повторил Костя Лукашик. Золотую медаль паренек из Гродно завоевал в 16 лет! А привел его в стрелковый спорт невероятный зигзаг судьбы: занимался ведь в музыкальной школе по классу скрипки, но однажды по дороге на занятия заглянул в стрелковый тир. Начал ходить не тренировки. Музыка так и осталась его главным увлечением, а стрельба стала профессией.

Олимпийский чемпион в стрельбе из малокалиберной винтовки Сергей Мартынов
Олимпийский чемпион в стрельбе из малокалиберной винтовки Сергей Мартынов

Через 20 лет в Лондоне олимпийское золото засверкало на груди самого титулованного белорусского стрелка Сергея Мартынова. Он – трехкратный чемпион мира и обладатель еще двух бронзовых олимпийских медалей. Сергей Мартынов в 2006 году на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Гуанджу (КНР) в упражнении МВ-9 (из спортивной малокалиберной винтовки лежа, дистанция 50 метров) показал абсолютный результат 600 из 600. Повторить его уже невозможно, так как это упражнение из соревнований изъято. Сейчас он – старший тренер национальной сборной по стрелковому спорту. А винтовку взяла в руки его младшая дочь Мария, которая является лидером главной команды.

Вместе с Мартыновым возглавляет сборную еще один наш прославленный стрелок – Игорь Басинский – в качестве главного тренера. Трудно представить, но у него 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали чемпионатов мира, две серебряные и две бронзовые награды Олимпийских игр!

Чемпион и рекордсмен мира и Европы по пулевой стрельбе, офицер Советской армии, заслуженный мастер спорта Игорь Басинский
Чемпион и рекордсмен мира и Европы по пулевой стрельбе, офицер Советской армии, заслуженный мастер спорта Игорь Басинский

В отношении перспектив нашей команды на II Европейских играх Игорь Басинский выражает осторожный оптимизм.

– Игорь Михайлович, в Минске можно будет получить путевку в Токио?

– Да, первое место дает право участвовать в Олимпийских играх. В Минске будет десять олимпийских упражнений, мы намерены выступать в девяти. Не попали лишь в скоростную стрельбу из пистолета.

– То есть борьба ожидается очень серьезной. Вторых составов спортсменов к нам из Европы не привезут?

– На Игры попали те, кто на 31 декабря 2018 года в европейском рейтинге был не ниже 24 места.

– На кого у нас надежды?

– В мужской винтовке это Бубнович, Чергейко, Щербацевич, в женской – самая сильная Мартынова, в стрельбе из пистолета будет выступать Чайка, а у мужчин – 18-летний перспективный Курди. У него отец ливанец, мать – белоруска.

– Сколько сейчас в национальной команде спортсменов?

– Их 16. Сплав опыта и молодости.

– До Европейских игр предстоят еще соревнования?

– Да, поедем в Китай и Германию на этапы Кубка мира, в Минске будут тестовые соревнования.

Не менее увлекательный стрелковый вид спорта – стендовая стрельба. Ее корни – в Средних веках, когда охотники соревновались в умении поражать птиц из охотничьих ружей. Даже на нескольких первых Олимпийских играх стрелки вели огонь по подбрасываемым в воздух живым голубям. Затем голубей сменили мишени-тарелочки.

Белорусские стрелки завоевывали медали в составе сборной Советского Союза в 1970-х годах – Андрошин стал чемпионом мира в 1973 году. В 1996-м Столыпин, выступая уже в составе суверенной Беларуси, завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы.

В последующие годы лидерство захватил Андрей Геращенко, семикратный чемпион Беларуси по стендовой стрельбе, участник чемпионатов мира и Олимпийских игр в Пекине. Любопытно, что в детстве он занимался борьбой, в юности выполнил норматив мастера спорта по дзюдо, но затем увлекла именно стендовая стрельба.

Он рассказывал журналистам об этом виде стрелкового спорта: "На площадку в стендовой стрельбе выходят одновременно 6 человек, стреляют 30 минут, но реально один человек за эти полчаса стреляет в целом всего 4 минуты. За один день спортсмен стреляет три серии, то есть всего 12 минут, все остальное время пауза – стоишь, а у тебя мысли в голове как черти лазят. Человек, как бы он ни был силен, боится промахнуться, его все время что-то отвлекает".

Сейчас Андрей Геращенко – председатель Белорусской федерации стендовой стрельбы, организовывает работу на Sporting Club, где, по его мнению, можно даже Олимпийские игры проводить.

Соревнования по стрелковому спорту пройдут 22 – 28 июня в стрелковом тире имени маршала Тимошенко. 208 спортсменов разыграют 13 комплектов наград. В это же время 122 мастеров стендовой стрельбы примет Sporting Club, где они будут бороться за 6 комплектов медалей.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Виктор ЛОВГАЧ, 7 Дней. Фото БЕЛТА

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Теги
БЕЛТА, Европейские игры, проект, стрельба, фотография
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